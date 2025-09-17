Πάτρα: Ανήλικες ταπείνωσαν 13χρονη - «Η κόρη μου τρέμει το σχολείο», καταγγέλλει η μητέρα

Σοβαρές καταγγελίες για περιστατικό εκφοβισμού και απειλών κατά της ζωής ανήλικης μαθήτριας έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η μητέρα της 13χρονης στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η κόρη της δέχθηκε απειλές από συνομήλικες, οι οποίες την ανάγκασαν να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια, υπό την απειλή ότι θα τη μαχαιρώσουν.

«Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν και της είπαν: “Γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη, αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε πολύ, από πίσω της περνούσαν αυτοκίνητα», περιέγραψε η μητέρα, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το κορίτσι, τρομοκρατημένο, υπάκουσε στις εντολές των άλλων ανήλικων. «Ή θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν», σημείωσε η μητέρα, περιγράφοντας τις στιγμές πίεσης και εκφοβισμού που βίωσε η 13χρονη.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ανήλικες ζήτησαν συγγνώμη για κάτι που – όπως ισχυρίζονται – είχε πει το κορίτσι εις βάρος τους. Η 13χρονη αρνείται ότι υπήρξε προσβολή ή σχόλιο από την πλευρά της. «Ήρθε σπίτι, μου τα είπε και έκλαιγε», ανέφερε η μητέρα.

Μετά το περιστατικό, η μαθήτρια φοβάται να επιστρέψει στο σχολείο. «Δεν το έχει ξαναπεράσει ποτέ αυτό. Είμαστε συνεχώς δίπλα της. Τη συνοδεύει πλέον ο παππούς της στο σχολείο», λέει η μητέρα, ζητώντας προστασία και άμεση παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές.