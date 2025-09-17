Back to Top
Τιμήθηκαν οι Πατρινοί πρωταθλητές του Ταεκβοντό

Από τους Αντιπεριφερειάρχες Φ. Ζαΐμη, Αθλητισμού Π. Αντωνόπουλο και Τουρισμού Π. Σακελλαρόπουλο

Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και τη σημαντική επιτυχία για τη Δυτική Ελλάδα οι Αντιπεριφερειάρχες Φωκίωνας Ζαΐμης, Παναγιώτης Αντωνόπουλος και Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος βράβευσαν τους πρωταθλητές του Ταεκβοντό των ομάδων «Έκρηξη» και «Αστραπή Πατρών», που διακρίθηκαν στους πανελλήνιους αγώνες και θα εκπροσωπήσουν τη χώρα  μας στο  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κίνα.

Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν οι πρωταθλητές Σωτήρης Μιχόπουλος, ο Αποστόλης Παναγόπουλος, η Βασιλική Μπαγλέση καθώς και οι προπονητές τους Χρήστος – Βασίλης Αντωνακόπουλος, Αντώνης Αντωνακόπουλος και Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος.

«Η σημερινή βράβευση επικροτεί, όχι μόνο τη νίκη, αλλά, κυρίως, τη διαδρομή και τον αγώνα προς την επιτυχία. Επιβραβεύει την προσπάθεια, τη σκληρή δουλειά, την επιμονή και τη θέληση. Εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και αγάπη και να επιτύχετε κάθε όνειρό σας. Εμείς στεκόμαστε πλάι σας και σας στηρίζουμε», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Ευχές για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Παναγιώτης Αντωνόπουλος τονίζοντας πως: «Οι επιτυχίες σας αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη νεολαία μας και αποδεικνύουν πως με αγώνα, επιμονή και πειθαρχία μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Για τη διάκρισή που αποτελεί μια μεγάλη τιμή για τον τόπο μίλησε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος αναφέροντας: «Η επιτυχία σας στέλνει ένα δυνατό μήνυμα προς τη νέα γενιά:  ο αθλητισμός δεν είναι μόνο μετάλλια, αλλά ένας δρόμος, που καλλιεργεί αξίες, ήθος και παιδεία».

