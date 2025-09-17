Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου συναντήθηκε με την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρευματοπαθών

Συνάντηση με τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρας, είχε η Αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαστοράκου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου είχε την ευκαιρία την περασμένη εβδομάδα να υποδεχτεί στο γραφείο της την κα. Φωτεινή Ασημακοπούλου, Πρόεδρο του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας και νεοεκλεγείσα πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρευματοπαθών Ομοσπονδίας «ΡευΜΑζην», την οποία και συνεχάρην θερμά για την εκλογή της.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ρευματοπαθών Πάτρας, κα Παπαδοπούλου Δόμνα. Συζήτησαν για την επικείμενη Ενημερωτική Εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025, στον πολυχώρο «Αγορά Αργύρη» στην Πάτρα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας,

Το θέμα της εκδήλωσης θα είναι: «Κατακτώντας τα όνειρά μου: Ένα ταξίδι συνεργασίας ασθενών με Ρευματικό Νόσημα, γιατρών και Πολιτείας», την οποία διοργανώνουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΡευΜΑζην και ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Πάτρας.

Την ίδια ημέρα και ώρα θα εγκαινιαστεί η Έκθεση Φωτογραφίας «Έμπνευση – Έκφραση – Ίαση: Η δύναμη της τέχνης», μια πρωτοποριακή δράση που δίνει φωνή στους ασθενείς μέσα από την τέχνη, αναδεικνύει τις προκλήσεις της καθημερινότητας με τα ρευματικά νοσήματα αλλά και τη δύναμη της έκφρασης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Μέσα από τις φωτογραφίες και τα λευκώματα που θα δημιουργηθούν, ο πόνος μετουσιώνεται σε δύναμη, σε καλλιτεχνική δημιουργία και σε μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τον Σύλλογο και την κοινωνία.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τέτοιες σημαντικές πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη φωνή των ασθενών, ενισχύουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και συνδέουν την υγεία με τον πολιτισμό.