Συναγερμός στον αέρα: Επιβατικό αεροσκάφος πέταγε κοντά στο Air Force One του Τραμπ

Άμεση παρέμβαση των ελεγκτών απέτρεψε πιθανή σύγκρουση
Κίνδυνος για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων σημειώθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που μετέφερε τον τότε Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από τη Νέα Υόρκη, όταν το προεδρικό Boeing 747 ακολούθησε πορεία που το έφερε κοντά σε εμπορική πτήση από το Fort Lauderdale προς τη Βοστώνη.
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εντόπισαν έγκαιρα την επικίνδυνη προσέγγιση και έδωσαν εντολή στους πιλότους της Spirit Airlines να αλλάξουν πορεία, αποφεύγοντας κάθε πιθανότητα σύγκρουσης. Παρότι η απόσταση μεταξύ των δύο αεροσκαφών παρέμεινε εντός των ορίων ασφαλείας, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε σοβαρό, προκαλώντας ανησυχία για την τήρηση των πρωτοκόλλων προστασίας του εναέριου χώρου γύρω από το Air Force One.
Στο ακόλουθο ηχητικό, ακούγεται ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να απευθύνεται στον πιλότο του αεροσκάφους της Spirit και να του ζητά να διατηρήσει απόσταση από το Air Force One. «Είμαι σίγουρος ότι το βλέπετε» του λέει χαρακτηριστικά.
Το Air Force One, με τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια, έφτασε τελικά στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς περαιτέρω περιστατικά, χθες το βράδυ, για την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Το ζεύγος Τραμπ θα συναντήσει τον Βασιλιά Κάρολο και την Βασίλισσα Καμίλα το απόγευμα, σε επίσημο δείπνο. Ο Βασιλιάς αναμένεται να κάνει την κεντρική ομιλία καλωσορίσματος στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ η Βασίλισσα Καμίλα θα δείξει στην Μελάνια ένα περίτεχνο σπίτι για κούκλες, που κατασκευάστηκε πριν από έναν αιώνα από τον αρχιτέκτονα Σερ Έντουιν Λάτιενς.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr