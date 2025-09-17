Συναγερμός στον αέρα: Επιβατικό αεροσκάφος πέταγε κοντά στο Air Force One του Τραμπ

Κίνδυνος για την ασφάλεια των αεροπορικών πτήσεων σημειώθηκε χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν επιβατικό αεροσκάφος της Spirit Airlines βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που μετέφερε τον τότε Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον εναέριο χώρο πάνω από τη Νέα Υόρκη, όταν το προεδρικό Boeing 747 ακολούθησε πορεία που το έφερε κοντά σε εμπορική πτήση από το Fort Lauderdale προς τη Βοστώνη.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εντόπισαν έγκαιρα την επικίνδυνη προσέγγιση και έδωσαν εντολή στους πιλότους της Spirit Airlines να αλλάξουν πορεία, αποφεύγοντας κάθε πιθανότητα σύγκρουσης. Παρότι η απόσταση μεταξύ των δύο αεροσκαφών παρέμεινε εντός των ορίων ασφαλείας, το περιστατικό χαρακτηρίστηκε σοβαρό, προκαλώντας ανησυχία για την τήρηση των πρωτοκόλλων προστασίας του εναέριου χώρου γύρω από το Air Force One.

Στο ακόλουθο ηχητικό, ακούγεται ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας να απευθύνεται στον πιλότο του αεροσκάφους της Spirit και να του ζητά να διατηρήσει απόσταση από το Air Force One. «Είμαι σίγουρος ότι το βλέπετε» του λέει χαρακτηριστικά.