ΕΟΠΥΥ: Ψεύτικα email παγιδεύουν πολίτες - Τα σημάδια της απάτης

Την προσοχή των ασφαλισμένων του εφιστά ο ΕΟΠΥΥ αφού το τελευταίο διάστημα αυξάνονται τα κρούσματα με email απάτης που στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα.

Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης που είναι τα εξής:

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες. Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Πώς να ξεχωρίζετε το μήνυμα - απάτη

Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγετε είναι: @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.

Γενική προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η») αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.

Αίτημα για στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

Αίσθηση επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα

Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

Να μην απαντήσει στο μήνυμα.

Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μην δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία: