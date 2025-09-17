Τραμπ στο Λονδίνο: Διπλωματικό στοίχημα με φόντο το εμπόριο και τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι και ο μοναδικός που θα έχει συναντηθεί μέσα σε μία δεκαετία με δύο διαφορετικούς μονάρχες, τη Βασίλισσα Ελισάβετ και τον διάδοχό της Κάρολο .

Μέχρι σήμερα επίσημη αμερικανική επίσκεψη με όλο το εθιμοτυπικό στη Βρετανία έχουν κάνει μόνο οι Τζόρτζ Μπους το 2003, ο Μπαράκ Ομπάμα το 2011 και ο ίδιος το 2019.

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο μοναδικός ένοικος του Λευκού Οίκου που θα έχει συναντηθεί σε ανώτατο επίσημο επίπεδο με τη βασιλική οικογένεια σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές της ιστορίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις πάτησε το πόδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο απέκτησε κάτι για το οποίο «πασχίζει» σε όλη τη διάρκεια τόσο της επιχειρηματικής όσο και της πολιτικής του πορείας, την υστεροφημία του μοναδικού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία έφτασαν τα μεσάνυχτα στο Λονδίνο για μία ιστορική από την αμερικανική οπτική, επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">The President and First Lady have arrived! <a href="https://t.co/tBwdsDk0EI">pic.twitter.com/tBwdsDk0EI</a></p>— The White House (@WhiteHouse) <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1968052852708016509?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μιλήσει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και δε θα δώσει το παρόν ούτε και στο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Αμερικανικά αλλά και Βρετανικά μέσα αναφέρουν πως τα μέτρα ασφαλείας για την έλευση του Τραμπ είναι εφάμιλλα – και για κάποιους αυστηρότερα – ακόμη και από αυτά που πάρθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου αλλά και πιο πρόσφατα για την παρουσία του Τζο Μπάιντεν στο Λονδίνο για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η πρόσφατη εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ έχει αλλάξει σημαντικά το πρωτόκολλο του Τραμπ και ο χρόνος που έχει δοθεί στις βρετανικές αρχές και τις μυστικές υπηρεσίες πρακτικά ελάχιστος για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο σχέδιο.

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί κατά τη δεύτερη ημέρα της παρουσίας του στο «νησί» με τον πρωθυπουργό Στάρμερ αλλά αυτό θα γίνει στην εξοχική κατοικία του Πρωθυπουργού της Βρετανίας το Chequers.

Πρόκειται για μία ιστορική έπαυλη του 16ου αιώνα, που έγινε δωρεά στο Βρετανικό κράτος το 1917 ώστε κάθε πρωθυπουργός να έχει «έναν τόπο ξεκούρασης και φιλοξενίας επισήμων επισκεπτών, μακριά από την πίεση της Ντάουνινγκ Στριτ». Ο Τραμπ έχει ήδη απορρίψει λόγω της τρέχουσας κατάστασης ακόμη και πρόταση για αγώνα γκολφ, το οποίο του είναι ιδιαιτέρως αγαπητό…

Πέρα από τους υψηλούς κινδύνους για την ακεραιότητα του Αμερικανού προέδρου υπάρχουν και κίνδυνοι που αφορούν όχι μόνο την Βρετανία αλλά τόσο την υπόλοιπη Ευρώπη όσο και την Ουκρανία.

Ο Κιρ Στάρμερ εμφάνισε το γράμμα του Βασιλιά Καρόλου του Γ στο οβάλ γραφείο δίνοντας έμφαση στο «φαίνεσθαι» λίγο πριν επιχειρήσει να προωθήσει τις βρετανικές θέσεις για τους αμερικανικούς δασμούς αλλά και τις ευρωπαϊκές για την Ουκρανία, στις 27 Φεβρουαρίου. Ενώ το «μασάζ» για τον ίδιο προσωπικά τον Στάρμερ ήταν αποδοτικό μερικές ώρες αργότερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε αποδέκτης μίας πρωτόγνωρης δημόσιας επίθεσης…

Ρίσκο είναι και τα όσα θα συζητήσουν Τραμπ και Στάρμερ και τα οποία δεδομένα θα περιλαμβάνουν και – ή κυρίως- «business». Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς κάτω από το 16% που έχει σήμερα επιβάλλει εάν οι Βρετανοί δεσμευθούν στην αγορά – ή την μεγαλύτερη συνέργεια – σε θέματα ενέργειας αλλά και τεχνολογίας. Είναι δεδομένο πως ο Τραμπ δεν θα έχει κανένα ζήτημα να εκθέσει τον Στάρμερ ακόμη και «εκτός έδρας» αν κάτι δεν πάει όπως το έχει ο ίδιος σχεδιάσει…

Παράλληλα σημαντική θα είναι και η έκθεση του Στάρμερ στον «κίνδυνο» Τραμπ αναφορικά με το τι θα ειπωθεί για την Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται πως πρέπει να πάρει αποστάσεις από την Μόσχα και τον Πούτιν αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει επιστροφή στην στενή σχέση και συνεργασία με τον Ζελένσκι. Ο Στάρμερ θα επιχειρήσει να πείσει για τις προθέσεις της Συμμαχίας των Προθύμων και να αποσπάσει περισσότερα από όσα έχει με το ΝΑΤΟ συνδέσει ο Τραμπ αναφορικά με τις εξελίξεις.

Η Βρετανία είναι διατεθειμένη να πιέσει με τα χαρτιά που έχει έστω κι αν για πρώτη φορά από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η Ντάουνιγκ Στριτ εμπλέκει το παλάτι στην χάραξη πολιτικής και διπλωματίας. Ο Τραμπ είναι άλλωστε τεράστιος «φαν» του Ουίνστον Τσώρτσιλ την προτομή του οποίο με περηφάνια επιδεικνύει στο οβάλ γραφείο.

Σημαντικό ρίσκο βλέπουν όμως πολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές στην Βρετανία και στον χρόνο που έχει επιλεγεί να γίνει η συγκεκριμένη κρίσιμη για πολλούς λόγους συνάντηση. Το γεγονός πως ο Τραμπ βρίσκεται στο οβάλ γραφείο κάτι περισσότερο από 7 μήνες είναι «επίφοβο» από μόνο του, υποστηρίζουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει την τάση να αλλάζει συχνά στάση και οπτική και μία τόσο σημαντική ανωτάτου επιπέδου συνάντηση ίσως να γίνεται πολύ νωρίς υπογραμμίζουν.