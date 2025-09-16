Eurobasket: Η FIBA αποθεώνει Παπαλουκά, Διαμαντίδη και Τσαρτσαρή με... Βίσση

Η Εθνική μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Θοδωρή Παπαλουκά και τον Κώστα Τσαρτσαρή να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας.

Οι τρεις παλαίμαχοι διεθνείς αγκάλιασαν συγκινημένοι τον Βασίλη Σπανούλη αμέσως μετά τη λήξη του μικρού τελικού απέναντι στη Φινλανδία, σε μια στιγμή που ξεσήκωσε το ελληνικό κοινό.

Το χιουμοριστικό βίντεο της FIBA

Οι αντιδράσεις των τριών θρύλων στις κρίσιμες φάσεις του αγώνα τράβηξαν τα βλέμματα. Η FIBA, όμως, αποφάσισε να κάνει το σκηνικό ακόμη πιο ξεχωριστό. Δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα τους από τις εξέδρες, «ντύνοντάς» το με το δημοφιλές τραγούδι της Άννας Βίσση «Ψυχεδέλεια».

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, μεταφέροντας τη χαρά και τη νοσταλγία μιας ολόκληρης γενιάς φιλάθλων.