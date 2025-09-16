Ηλεία: Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στη διασταύρωση Κουρούτας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη διασταύρωση της Κουρούτας, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους -κάτω απο αδιευκρίνιστες συνθήκες– με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας, η οποία επενέβη με τρία οχήματα και επτά άνδρες.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση, η οποία όμως ομαλοποιήθηκε λίγη ώρα αργότερα με τη συνδρομή της Τροχαίας Αμαλιαδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.