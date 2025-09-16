Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το νέο βίντεο για το χάλκινο στο Eurobasket

Ένα νέο βίντεο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική μπάσκετ στο Eurobasket 2025 ανήρτησε στο Facebook ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιλέγοντας για τίτλο του τη φράση «δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου».

Το βίντεο ξεκινά με τον Giannis να δηλώνει πως «ένα είναι σίγουρο, από τη φύση μου θα βρω ξανά τον τρόπο να σηκωθώ».

Ακολουθούν πλάνα από τις εμφανίσεις του στα γήπεδα του φετινού Eurobasket με σουτ, βροντερά καρφώματα και εντυπωσιακά κοψίματα, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιλέγει από τη συνέντευξη τύπου μετά τον κερδισμένο μικρό τελικό τη φράση «κάθε φορά που παίζω με την εθνική Ελλάδος αγαπώ ξανά το παιχνίδι».