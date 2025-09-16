Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ντόναλντ Τραμπ: «1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και θα μείνουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχαν μακρά συνομιλία στο Οβάλ Γραφείο για τον πνευματικό και γεωπολιτικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή
Τη Δευτέρα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για περισσότερο από μισή ώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθιστώντας τον τον έκτο Αμερικανό πρόεδρο με τον οποίο έχει συναντηθεί.
Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για τη ζωή των χριστιανών που ζουν στην Τουρκία.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, ιδίως στην Ουκρανία, και αναφέρθηκε στην κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.
Ένα ακόμη σημαντικό θέμα της συζήτησης ήταν η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέων ΙΔ΄ στην Τουρκία, όπου πρόκειται να τιμήσει μαζί με τον Πατριάρχη τη 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ρωμαιοκαθολικός στο δόγμα, εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν την ιστορική συνάντηση.
Ο Βαρθολομαίος εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του στον Αμερικανό πρόεδρο για τη δολοφονία του στενού του συνεργάτη και φίλου, Τσάρλι Κερκ, ενώ τον ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και το δώρο που του προσέφερε.
Αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου
Από την αμερικανική πλευρά, τον Τραμπ πλαισίωναν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Μάικλ Κράτσιος, επιστημονικός σύμβουλος ελληνικής καταγωγής, και ο Ράινς Πρίμπους, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του προέδρου για τις υπηρεσίες πληροφοριών.
Βαρύ διπλωματικό πρόγραμμα στην Ουάσιγκτον
Την Τρίτη, ο Πατριάρχης επρόκειτο να παραστεί σε πρωινό που παρέθεσε προς τιμήν του ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, και στη συνέχεια να καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον ελληνοαμερικανό στρατηγό Άντριου Πόπας. Ακολούθησε γεύμα στην ελληνική πρεσβεία και επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ που διοργάνωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Μάικ Ρήγκας.
Την Τετάρτη, ο Βαρθολομαίος θα παρακαθήσει σε γεύμα στο Κογκρέσο, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, με τη συμμετοχή βουλευτών και από τα δύο κόμματα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διπλωματική και πολιτική σημασία της επίσκεψης.
Η πατριαρχική αποστολή περιελάμβανε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, τους Μητροπολίτες Λαοδικείας Θεοδώρητο και Σηλυβρίας Μάξιμο, τον Μέγα Εκκλησιάρχη και διευθυντή του Πατριαρχικού Γραφείου, πατέρα Αέτιο, καθώς και τον πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου, πατέρα Αλέξανδρο Καρλούτσο.
Συναγερμός για την ευλογιά: Κίνδυνος lockdown σε 10 μέρες για τα ελληνικά αιγοπρόβατα
Πάτρα: Φως στα αίτια θανάτου του 21χρονου στην Εγλυκάδα - Σήμερα η νεκροψία
Προαστιακός Πάτρας: Έως και τις 17/9 η υποκατάσταση των δρομολογίων από λεωφορεία στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια- Αγ. Ανδρέας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr