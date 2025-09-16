Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Ντόναλντ Τραμπ: «1.700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και θα μείνουμε»

Τη Δευτέρα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε για περισσότερο από μισή ώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καθιστώντας τον τον έκτο Αμερικανό πρόεδρο με τον οποίο έχει συναντηθεί.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να εκδηλώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και για τη ζωή των χριστιανών που ζουν στην Τουρκία.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για τις προσπάθειές του υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης, ιδίως στην Ουκρανία, και αναφέρθηκε στην κατάσταση των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή.

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα της συζήτησης ήταν η επικείμενη επίσκεψη του Πάπα Λέων ΙΔ΄ στην Τουρκία, όπου πρόκειται να τιμήσει μαζί με τον Πατριάρχη τη 1700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ρωμαιοκαθολικός στο δόγμα, εξέφρασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτήν την ιστορική συνάντηση.