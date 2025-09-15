Patras Dolce Festival: Γεύσεις και πολιτισμός συναντούνται στην Αγορά Αργύρη

Η Πάτρα ετοιμάζεται να ζήσει το πιο γλυκό τριήμερο του φθινοπώρου. Το Patras Dolce Festival έρχεται από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στην Αγορά Αργύρη, γεμίζοντας την πόλη με χρώματα, αρώματα και φυσικά… πολύ gelato.

Η διοργάνωση αποτελεί τον ελληνικό σταθμό του ευρωπαϊκού έργου GELATOn the ROAD και υλοποιείται από την ΑΧΕΠΑΝ – Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του προγράμματος Creative Europe 2021–2027.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Pop-Up Μουσείο, που θα λειτουργεί καθημερινά πρωί και απόγευμα, γνωρίζοντας στο κοινό το έργο και ταξιδεύοντας μικρούς και μεγάλους στην ιστορία και την κουλτούρα του παγωτού, ενώ δεν θα λείψουν και δραστηριότητες ειδικά για παιδιά.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με σεμινάρια και ομιλίες, που θα φωτίσουν πλευρές του gelato ως τουριστικού προϊόντος αλλά και τη θέση του στην οικονομία, ανοίγοντας μια διαφορετική συζήτηση γύρω από ένα αγαπημένο γλυκό.

Και φυσικά, η σκηνή ανήκει στα cooking shows. Εκεί όπου οι κλασικές συνταγές συναντούν τη φαντασία: θα δοκιμάζατε ποτέ παγωτό… τζατζίκι ή παγωτό ελιάς; Οι αλμυρές εκδοχές του gelato υπόσχονται να ξαφνιάσουν ευχάριστα το κοινό, ενώ οι γλυκές δημιουργίες θα επιβεβαιώσουν γιατί το παγωτό είναι πάντα το πιο αγαπημένο επιδόρπιο.

Η κορύφωση του φεστιβάλ έρχεται με τον προκριματικό του διεθνούς διαγωνισμού Sustainable Scoops. Οι διαγωνιζόμενοι θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν στην κριτική επιτροπή γεύσεις με βιώσιμες πρακτικές και τοπικά προϊόντα, ενώ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να συμμετάσχει με την ψήφο του στην ανάδειξη του νικητή. Παράλληλα με το διαγωνισμό, το Gelato Photo Booth θα περιμένει τις παρέες για τις πιο γλυκές φωτογραφίες του φεστιβάλ, ώστε η εμπειρία να μείνει αξέχαστη.

Και για τους λάτρεις των γεύσεων, το Gelato Station θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα με δροσερές επιλογές και μικρές εκπλήξεις.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου η Patras Gelato Restaurant Week θα απλώσει τη γιορτή σε όλη την πόλη, με εστιατόρια που εμπνέονται από το gelato και δημιουργούν ξεχωριστά μενού.

Το Patras Dolce Festival 2025 είναι ανοιχτό για όλους με ελεύθερη είσοδο, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Ένα τριήμερο που υπόσχεται εκπλήξεις, νέες γεύσεις και εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Pop-Up Μουσείο: ιστορία & εξέλιξη του παγωτού, παρουσίαση του έργου GELATOn the ROAD, δραστηριότητες για παιδιά.

Gelato Station: γευσιγνωσία αυθεντικού gelato με τοπικά προϊόντα.

(Θα λειτουργούν και τις τρεις μέρες, πρωί 10.00 - 13.00 και απόγευμα 17.30 - 20.30)

Απογευματινές Δράσεις

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

18:00 | Χαιρετισμοί – Επίσημη Έναρξη

18:20 | Παρουσίαση του έργου GELATOn the ROAD – Μ. Πραπόπουλος, Project Manager

18:30 | Σεμινάριο: «Εξερευνώντας τον κόσμο του παγωτού»

19:00 | Cooking Show: Αλμυρές δημιουργίες gelato με τοπικά προϊόντα – το κοινό δοκιμάζει δημιουργικές και πρωτότυπες συνταγές!

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

18:00 | Χαιρετισμοί

18:15 | Ομιλία: «Παγωτό & Οικονομία» – Δρ. Δημ. Καραγιάννης, Δ/ντής ΑΧΕΠΑΝ

18:30 | Σεμινάριο: «Το παγωτό ως τουριστικό προϊόν»

19:00 | Cooking Show: Γλυκές δημιουργίες gelato με τοπικά προϊόντα – το κοινό δοκιμάζει δημιουργικές και πρωτότυπες συνταγές!

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

18:00 | Χαιρετισμοί

18:15 | Διαγωνισμός Sustainable Scoops Οι gelatieri & chefs δημιουργούν γεύσεις με τοπικά προϊόντα. Το κοινό και η κριτική επιτροπή ψηφίζουν!

20:00 | Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων & Βραβεύσεις

Gelato Photo Booth – οι πιο… γλυκές φωτογραφίες της παρέας!

*Το ευρωπαϊκό έργο GELATOn the Road υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Creative Europe 2021-2027 και προωθεί τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τη γαστρονομία και ειδικότερα το χειροποίητο παγωτό.

Στόχος του είναι η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δρόμου του Παγωτού (ERoG), ενός δικτύου διαδρομών, δράσεων και ποιοτικών προτύπων που αναδεικνύουν το παγωτό ως στοιχείο πολιτισμού και βιώσιμου τουρισμού, ενισχύοντας παράλληλα την κυκλική οικονομία, την τοπική επιχειρηματικότητα και τη διεθνή συνεργασία.