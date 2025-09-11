Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2025: Από 29 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου το νησί ζει στον ρυθμό του θεάτρου

Για τέταρτη (4η) συνεχόμενη χρονιά, η Ιθάκη φιλοξενεί το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025.

Με φετινή θεματική «Ο Ήρωας και ο Αντιήρωας: ένα ταξίδι στον χρόνο και στον άνθρωπο», το Φεστιβάλ αναδεικνύει τις αντιθέσεις, τα σύμβολα και τα ερωτήματα γύρω από την ανθρώπινη φύση, μέσα από παραστάσεις, διαγωνιστικά έργα και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι παραστάσεις της Χριστίνας Αλεξανιάν («Τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»), του Κωνσταντίνου Δομηνίκ σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου, με τον Γιάννη Τσορτέκη («ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ»), του Άκη Σιδέρη με την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο («Οι Σπόροι»), του Θανάση Τριαρίδη από τη θεατρική ομάδα Hola Lathos («Το τέρας βουλιάζει το κεφάλι του στο μαξιλάρι σου»), του Θωμά Κοροβίνη, με τη Νικολέτα Βλαβιανού και την Τζένη Παπαδημάτου («Η Ευθαλία του Γαλατά») και η παράσταση «Σώμα Μήδεια» του Ζ.Δ. Αϊναλή σε σκηνοθεσία Σάββα Στρούμπου.

Ιδιαίτερη στιγμή του φετινού Φεστιβάλ αποτελεί η βράβευση της Ελένης Γερασιμίδου και του Γιώργου Αρμένη για την προσφορά τους στο θέατρο. Το διαγωνιστικό τμήμα «ΑΥΛΑΙΑ» φέρνει στη σκηνή δέκα θεατρικά ντουέτα που θα αναμετρηθούν για το βραβείο Καλύτερης Παράστασης (1.000 ευρώ), αλλά και για βραβεία ανδρικής και γυναικείας ερμηνείας.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια θεάτρου με τον Κώστα Γάκη και θεατρικής μάσκας με την Βίκυ Αδάμου, εργαστήριο πάνω στη θεματική του φεστιβάλ από την ερευνήτρια και συγγραφέα Ana Stojanoska από τη Βόρεια Μακεδονία, εφηβική παράσταση "Anna & Margot" της Κωνσταντίνας Ράικου σε σκηνοθεσία Γιώργου Δρίβα, κουκλοθεατρική παράσταση από την ομάδα Αντράλα, βιωματικά εργαστήρια για παιδιά από φοιτήτριες της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και ανοιχτή συζήτηση γύρω από τη θεματική «Ήρωας - Αντιήρωας».

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του φεστιβάλ αναλαμβάνουν από κοινού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατρολόγος και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα για όλες τις ημέρες βρίσκεται στο https://festivalithaki.gr/

Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2025 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση" του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές" του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Θεατρικό Φεστιβάλ Ιθάκης 2025 υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείο Πολιτισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.



Με στοιχεία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ που είναι χορηγός επικοινωνίας της διοργάνωσης.