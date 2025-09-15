Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σύλλογος Κεφαλλήνων, Ιθακησίων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για Άρη Τηλιγάδη: «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει»

Η ανακοίνωση

Ο Σύλλογος Κεφαλλήνων, Ιθακησίων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων αποχαιρετάει τον Άρη Τηλιγάδη.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κεφαλλήνων & Ιθακησίων Αιγιαλείας & Καλαβρύτων εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στη αγαπητή μας Τασία Σταθακοπούλου -Τηλιγάδη, μέλος του συλλόγου μας, για την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου Άρη Τηλιγάδη.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε εκείνη και στα παιδιά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλλογος Κεφαλλήνων Ιθακησίων Αιγιαλείας Καλαβρύτων

