Επιστολή Γρηγόρη Αλεξόπουλου στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα

Την επίσπευση των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων για την απώλεια και αντικατάσταση των ζώων τους που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς και την αναπλήρωση του χαμένου τους εισοδήματος ζητά ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Ο Δήμαρχος μεταφέροντας την βαθύτατη αγωνία του για τις συνέπειες της ζωονόσου που απειλεί να αφανίσει την τοπική κτηνοτροφία, να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό και να γονατίσει την οικονομία της περιοχής, επισημαίνει την ανάγκη υλοποίησης ενός σχεδίου ανασυγκρότησης του κτηνοτροφικού τομέα, με ειδικά προγράμματα επανεκκίνησης των μονάδων, επιδοτήσεις για την ανασύσταση κοπαδιών και στήριξη της παραγωγής.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του, ο κ. Αλεξόπουλος «η κτηνοτροφία μας απειλείται από τη ζωονόσο της ευλογιάς, καθώς ήδη δεκάδες κοπάδια έχουν πληγεί, με χιλιάδες ζώα να θανατώνονται στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών η ευλογιά έχει πλήξει συνολικά 80 εκτροφές αιγοπροβάτων, εκ των οποίων έχει γίνει θανάτωση ζώων σε 76 εκτροφές. Πρόκειται για: 40 εκτροφές στη Λακκόπετρα, 14 στο Μετόχι, 8 στον Άραξο, 7 στο Λάππα, 5 στα Σαγαίικα, 3 στο Λιμνοχώρι και 3 στη Βίδοβα. Οι αριθμοί αποτυπώνουν την τραγική πραγματικότητα. Όμως, πίσω από κάθε αριθμό, κρύβεται μια οικογένεια που βλέπει να καταστρέφεται ο μόχθος μιας ζωής. Για τους κτηνοτρόφους μας, τα ζώα δεν είναι απλώς εισόδημα, είναι παράδοση, ταυτότητα, δεσμός με τη γη και την ιστορία μας. Σήμερα, όλα αυτά κινδυνεύουν να χαθούν».