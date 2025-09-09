Συνεδρίασε το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Στη «σκιά» της καταστροφικής πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου που έπληξε τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, αφήνοντας βαθιές πληγές σε υποδομές, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και ιδιωτικές περιουσίες, συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης 9-9, το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Η συνεδρίαση έγινε εν όψει της χειμερινής περιόδου και της χαρτογράφησης των αναγκαίων παρεμβάσεων και έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, η οποία μετά την πυρκαγιά είναι ακόμη πιο επείγουσα και επιτακτική.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος στην εισήγησή του αφού εστίασε στις συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου που αποτέφρωσε περισσότερα από 12.000 στρέμματα και ευχαρίστησε για τη συνεργασία όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, αναφέρθηκε στις ενέργειες και στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η δημοτική Αρχή για την αποκατάσταση των ζημιών, την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και τη συνολική της ανασυγκρότηση.

Όπως τόνισε, ο Δήμαρχος κ. Αλεξόπουλος «αυτή τη στιγμή προέχει η αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου μας, στις καμένες εκτάσεις κι όχι μόνο. Έχουμε καταθέσει στα συναρμόδια Υπουργεία ήδη φακέλους με προμελέτες και εκτιμώμενους προϋπολογισμούς έργων που πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και πριν τον χειμώνα ώστε να προστατεύσουμε τις πυρόπληκτες περιοχές από πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργαζόμενοι του Δήμου μας ήδη πραγματοποιούν αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες με τον καθαρισμό και τη διάνοιξη αυλάκων, ενώ έχουμε ζητήσει να γίνει και εκτεταμένος καθαρισμός του Πείρου και απομάκρυνση των καμένων κορμών και φερτών υλικών. Αντίστοιχα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους πρέπει να προχωρήσουν στην κατασκευή των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και έργων αντιστήριξης των πρανών με κορμοδέματα για να μην υπάρξει κίνδυνος από τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις».

Εξ άλλου ο κ. Αλεξόπουλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις διαχρονικές δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η οποία αφενός δεν διασφαλίζει την αναγκαία χρηματοδότηση των ΟΤΑ για έργα πρόληψης κι αφετέρου λόγω της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών παρεμποδίζει την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα ώστε να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα οι αυξημένες ανάγκες, στο πλαίσιο και της κλιματικής αλλαγής.