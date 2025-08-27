To ευχαριστήριο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας μετά τη μεγάλη φωτιά

Ευχαριστήρια ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική αρχή της Δυτικής Αχαΐας "για όλες και όλους που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς αλλά και στις πρώτες κρίσιμες στιγμές".

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Μερικές ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις δημοτικές υποδομές, στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις και στις ιδιωτικές περιουσίες (κατοικίες, επιχειρήσεις, κ.α.).

Η δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό των πληγέντων, διεκδικώντας εκτός από την άμεση επούλωση των πληγών, τη θωράκιση της περιοχής με αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα εν όψει του χειμώνα, την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και ένα ολιστικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης της περιοχής για ένα ασφαλές και ανθεκτικότερο περιβάλλον.

Σήμερα που η στάχτη κατακάθισε, που όλοι είναι ασφαλείς και ο κίνδυνος της φυσικής καταστροφής εκτιμάται καθημερινά, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας με αίσθημα βαθιάς ευγνωμοσύνης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλες και όλους που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς, αλλά και στις πρώτες κρίσιμες στιγμές, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αλληλεγγύη. Σε όλους εκείνους επαγγελματίες, εθελοντές, συλλογικότητες, φορείς και απλούς πολίτες που βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή» για να περιοριστούν οι ζημιές, να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και να απαλύνουν τον πόνο των πληγέντων.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία για τον επιχειρησιακό συντονισμό και δράση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σε όλους τους εργαζόμενους του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας που με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο, Κώστα Ταπεινό με αυταπάρνηση βρέθηκαν στο «μέτωπο» της φωτιάς δίνοντας τη δική τους δύσκολη μάχη, καθώς και στους εθελοντές δασοπυροσβέστες του ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπυρόσβεσης- Πυρόσβεσης. Ακόμη, σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου που συνέβαλαν καθοριστικά τόσο στο πεδίο με υδροφόρες και μηχανήματα, όσο και από το κέντρο συντονισμού που λειτούργησε στο Δημαρχείο, καθώς και στην Κοινωνική Υπηρεσία. Αντίστοιχα, καταλυτική ήταν και η βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και ο επιχειρησιακός συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φ. Ζαΐμη.

Επίσης, ο Δήμος ευχαριστεί όλες τις ομάδες πυρασφάλειας που έχουν συγκροτηθεί στις Κοινότητες, τους προέδρους και τα μέλη των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων που με ανθρωπιά και πίστη στα καθήκοντά τους ήταν παρόντες ακόμη και όταν η πύρινη λαίλαπα ήταν μακριά από τις περιοχές τους, όπως επίσης, κι όλους τους αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους που ήταν εκεί!

Συγκινητική όμως, ήταν η αφοσίωση των πολιτών κάθε ηλικίας και κυρίως, των νέων που με θάρρος έκαναν τις μπλούζες τους μάσκες για να προστατεύσουν το πρόσωπό τους και «ρίχτηκαν» στη μάχη της κατάσβεσης με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ξεχωριστές ευχαριστίες στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών, κ.κ. Χρυσόστομο που έσπευσε στην περιοχή και με την παρουσία του προσέφερε πνευματική παρηγοριά, αλλά και στον προϊστάμενο εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Κ. Αχαΐας, π. Απόστολο Δημητρόπουλο κι όλο το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Εξ άλλου, ο Δήμος ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξη και προσφορά αγαθών τους:

-Τη διοίκηση της 116 Π.Μ. του Αράξου

-Τη διεύθυνση και το προσωπικό του Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας για την ετοιμότητά τους

-Τον ΔΕΔΔΗΕ

-Τους «Γιατρούς του Κόσμου»

-Τις ΑΜΚΕ «ΙΚΕΛΟΣ» και «ΙΑΣΙΣ»

-Όλους τους συνεργάτες του Δήμου, ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου, των οποίων μισθώθηκαν τα μηχανήματα από τον Δήμο και την Περιφέρεια

-Το «Χαμόγελο του Παιδιού»

-Τον Εμπορικό Σύλλογο Δύμης

-Την Co2gether, το Σωματείο Give Link και «Φροντίζω»

-Τον Σύλλογο Ποντίων Απιδεώνας

-Τον Σύλλογο «Δυμαρίστη»

-Την ΑΜΚΕ «Όραμα σε Αποστολή»

-Το «Φωτεινό Αστέρι»

-Το Π.Τ. ΕΕΣ Πάτρας

-Το 2ο Σύστημα Προσκόπων Πατρών

-Τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Νιφοραιίκων

-Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσαίων «Πείρος»

-Την ΑΜΚΕ Love Van

-Τους εθελοντές των φιλοζωικών σωματείων του Δήμου για την απομάκρυνση και περίθαλψη αδέσποτων

-Τις εταιρείες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες: Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ, Coffee Island K. Aχαΐας, SALCO, KΡΙΝΟΣ Α.Ε., Coca Cola 3 Ε, RECYCOM, Γεώργιο Κούρτη

-Όλους τους πολίτες για τις δωρεές τους.

-Την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Αχαΐας.

-Τους αυτοδιοικητικούς απ’ όλη την Ελλάδα για το ενδιαφέρον και την αλληλεγγύη τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Δημάρχους της Δυτικής Ελλάδος, στους Δημάρχους μέλη της παράταξης στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ «Αυτοδιοίκηση Τώρα» με επικεφαλής τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, οι οποίοι επικοινώνησαν με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, αλλά και τη βούλησή τους να συνεισφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια, καθώς και στον Δήμο Καρπενησίου για την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης.

«Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μας. Μέσα από αυτή τη δοκιμασία αναδείχτηκε για ακόμη μία φορά η δύναμη της συνεργασίας και της ενότητας», ανέφερε ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.