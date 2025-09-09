Αυξήσεις - Βιτρίνα: Η Κυβέρνηση εξαπατά τους Αστυνομικούς

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για το νέο μισθολόγιο των ενστόλων αποτελούν άλλη μια επικοινωνιακή απάτη σε βάρος των αστυνομικών και των στρατιωτικών.

Με πανηγυρικούς τόνους ανακοινώθηκαν «σημαντικές αυξήσεις», αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μικτά ποσά, που στο τέλος μεταφράζονται σε ψίχουλα στις καθαρές αποδοχές.

Η κυβέρνηση επέλεξε να αποκρύψει το πραγματικό αποτέλεσμα μετά τις κρατήσεις- φόρο εισοδήματος, ΕΦΚΑ, εισφορές υπέρ ταμείων, παρουσιάζοντας ως «δώρο» ένα εισόδημα που δεν φτάνει ποτέ στο χέρι των ένστολων. Αυτό δεν είναι στήριξη. Είναι κοροϊδία.

Επιπλέον:

- Χιλιάδες αστυνομικοί μένουν εκτός του νέου μισθολογικού πλαισίου.

- Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για επίδομα παραμεθορίου, αφήνοντας ακάλυπτους όσους υπηρετούν σε δύσκολες περιοχές.

- Οι νέοι αστυνομικοί που υπηρετούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να ασφυκτιούν από το κόστος στέγασης στις μεγάλες πόλεις.

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν ούτε κατ’ ελάχιστον τις ανάγκες των αστυνομικών, αφού μιλάμε για καθαρά ποσά που μετά βίας ξεπερνούν τα πενήντα ευρώ τον μήνα.

Ταυτόχρονα, παραμένουν άλυτα τα μεγάλα ζητήματα που τους ταλαιπωρούν: οι συνεχείς αποσπάσεις που διαλύουν την οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή, η έλλειψη προσωπικού, η εξάντληση από τα ακανόνιστα ωράρια και οι χαμηλές αποδοχές που ωθούν πολλούς να αναζητήσουν δεύτερη ή και τρίτη εργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παραιτούνται, αδυνατώντας να αντέξουν τις πιέσεις.

Αντί η Πολιτεία να δείξει σεβασμό στους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους χρησιμοποιεί ξανά για επικοινωνιακή διαχείριση. Οι αστυνομικοί δεν χρειάζονται «βιτρίνες» και ψεύτικες υποσχέσεις. Χρειάζονται δίκαιες, καθαρές αποδοχές και πραγματικά κίνητρα παραμονής στο Σώμα.

Όσο η κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει την ασφάλεια των πολιτών με όρους δημοσίων σχέσεων, τόσο θα απαξιώνει το ίδιο το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και θα βαθαίνει το χάσμα εμπιστοσύνης με τους ένστολους.

Η αλήθεια είναι απλή: η σημερινή κυβέρνηση εξαπατά τους αστυνομικούς. Και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο.

Γιάννης Ταπεινός

Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής