O Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

Δύο 24ωρα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και ένθερμου συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι ο ύποπτος για την επίθεση έχει συλληφθεί.

“Νομίζω, με μεγάλη βεβαιότητα, ότι τον έχουμε υπό κράτηση,” είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News και πρόσθεσε πως ελπίζει να επιβληθεί στον δολοφόνο του Κερκ η θανατική ποινή. «Λοιπόν, ελπίζω — θα τον βρουν ένοχο, φαντάζομαι — και ελπίζω να λάβει την θανατική ποινή», είπε ο Τραμπ. «Αυτό που έκανε, ο Τσάρλι Κερκ, ήταν το καλύτερο άτομο, δεν το άξιζε αυτό. Δούλευε τόσο σκληρά και τόσο καλά, όλοι τον αγαπούσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αργότερα, πρόσθεσε ότι ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, φαίνεται πως θα ζητήσει την θανατική ποινή για τον δολοφόνο του Κερκ. «Στη Γιούτα έχουν την θανατική ποινή, και έχει έναν πολύ καλό κυβερνήτη εκεί», είπε ο Τραμπ. «Τον έχω γνωρίσει, ο κυβερνήτης είναι πολύ αποφασισμένος για την θανατική ποινή στην περίπτωση αυτή».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κάποιος “πολύ κοντά” στον ύποπτο τον παρέδωσε και ότι αργότερα σήμερα θα ακολουθήσει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι “28 ή 29 ετών”.

Όπως μετέδωσε το CNN, πηγές με γνώση του θέματος υποστηρίζουν ότι ένα άτομο κρατείται και ανακρίνεται για τη δολοφονική επίθεση.



Υπενθυμίζεται πως από χθες, Πέμπτη (11/09) οι αμερικανικές αρχές έχουν δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας, ενώ το FBI ανακοίνωσε αμοιβή 100.000 δολαρίων για όποιον παρέχει σχετικές πληροφορίες.