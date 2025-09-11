Ι. Φωτήλας: «1.000.000 € για την αποκατάσταση της παραλιακής οδού Αιγείρας»

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού και Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας κος Ιάσονας Φωτήλας, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Βασίλη Χριστόπουλο κατάφεραν -στο πλαίσιο της κοινής τους προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών- να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της παραλιακής οδού της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κος Κώστας Κατσαφάδος καθώς και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη για άμεση παρέμβαση στην αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου της Τοπικής κοινότητας Αιγείρας προχώρησαν στη διάθεση 1 εκατομμυρίου ευρώ για άμεσες ενέργειες αποκατάστασης του δρόμου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Ο κ. Φωτήλας δήλωσε σχετικά τα εξής:

«Με συνέργεια και συστηματική δουλειά μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε προβλήματα που ταλαιπωρούν τις τοπικές κοινωνίες. Η αποκατάσταση της παραλιακής οδού Αιγείρας ήταν πάγιο αίτημα των κατοίκων και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία κονδύλια για τις άμεσες παρεμβάσεις που απαιτούνται.