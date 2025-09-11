Χριστίνα Αλεξοπούλου: Στον Υπουργό Υγείας για τα νοσοκομεία της Αχαΐας

"Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είχε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την πορεία των μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις ανάγκες των νοσηλευτικών δομών στην Αχαΐα, αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο της και συνεχίζει:

"Η κα. Αλεξοπούλου επισήμανε ότι η υγεία είναι καθημερινή προτεραιότητα για τους πολίτες και πως οι αλλαγές που υλοποιούνται, από την αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας και την ενίσχυση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, έως τα απογευματινά χειρουργεία που μειώνουν τις λίστες αναμονής, συνθέτουν ένα νέο τοπίο για το ΕΣΥ. Όπως σημείωσε, η εικόνα βελτιώνεται σταθερά, ωστόσο το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της συνολικής προσπάθειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας την περαιτέρω ενίσχυση των νοσοκομείων της Αχαΐας με προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών. Αναφέρθηκε ειδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», καθώς και στις δομές σε Αίγιο και Καλάβρυτα, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζονται επιπλέον προσωπικό για να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες. «Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις έχουν αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στον ασθενή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνέχισης και της επιτάχυνσης της αναβάθμισης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και των Κέντρων Υγείας στην Αχαΐα, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα και η άμεση ανταπόκριση σε επείγοντα περιστατικά είναι τα πρώτα σημεία επαφής του πολίτη με το δημόσιο σύστημα υγείας και καθορίζουν την εμπιστοσύνη του σε αυτό.

Αναφερόμενη στη συνολική κυβερνητική προσπάθεια, η κα. Αλεξοπούλου τόνισε ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα και το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει αλλάξει, όμως παραμένουν ακόμη ανάγκες και γι’αυτό απαιτείται συνέχιση της συστηματικής δουλειάς. «Η υγεία αφορά όλους μας. Το 2027 θα είναι ένα κρίσιμο ορόσημο για την πορεία του ΕΣΥ. Η ευθύνη μας, όμως, δεν σταματά εκεί -είναι καθημερινή, με έργα και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνονται αισθητά στους πολίτες», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας είναι διαρκής και σταθερή, με στόχο η Αχαΐα να βρίσκεται στην πρωτοπορία της αναβάθμισης του ΕΣΥ και οι συμπολίτες να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικότερες υπηρεσίες υγείας, αντάξιες των αναγκών και των προσδοκιών τους.