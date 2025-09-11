Ημερίδα-Διάσκεψη πραγματοποιήθηκε από τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλο

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ημερίδα-διάσκεψη του Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ κ. Ηλία Θεοδωρόπουλου και των Υποδιοικητών κ.κ Γεωργίου Δέντσικα και Βασιλείου Στασινόπουλου με τους νέους Διοικητές και Αν. Διοικητές των Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στην οποία συμμετείχαν και διευθυντικά στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων, στη στελέχωση και στην εκπαίδευση προσωπικού, στην αναβάθμιση υποδομών, καθώς και στην αποτελεσματική οικονομική διαχείριση.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε σε κλίμα συνεργασίας και με τη δέσμευση για τακτική επικοινωνία και συντονισμό, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των Νοσοκομείων και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.