Πάτρα: Πνευμονολογική εκτίμηση στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, κάθε Σάββατο και Κυριακή

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος ελέγχου του πληθυσμού της Αχαΐας, που επλήγη από τις πρόσφατες πυρκαγιές, και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διενεργούνται έλεγχοι σε διάφορες περιοχές και Κέντρα Υγείας του νομού, γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η 6η ΥΠΕ.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας πνευμονολογικής εκτίμησης και, όπου κρίνεται απαραίτητο, σπιρομέτρησης, στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα Πατρών, κάθε Σάββατο και Κυριακή, για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από τις 08:00 έως τις 18:00,