Βασίλης Σπανούλης: Ο θάνατος που τον «σημάδεψε» και τα 6 παιδιά με την Χοψονίδου

Η ζωή του

Ο Βασίλης Σπανούλης το βράδυ της Τρίτης 9/9, κατάφερε μαζί με την ομάδα να στείλουν την Εθνική Ελλάδος στους 4 του Eurobasket.

Nα σημειωθεί ότι τελευταία φορά που η εθνική μας είχε βρεθεί σε ημιτελική φάση της διοργάνωσης ήταν το μακρινό 2009 στα γήπεδα της Πολωνίας, όταν είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο νικώντας στον μικρό τελικό τη Σλοβενία.

Όλη η Ελλάδα λοιπόν, χειροκροτά τον σπουδαίο πρώην μπασκετμπολίστα που πλέον διαπρέπει και ως προπονητής.

