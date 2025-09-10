Η Ελλάδα στους ημιτελικούς του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Η έκρηξη του Σπανούλη και το μήνυμα του Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανήρτησε γαλάζιες χάντρες για το «κακό μάτι» αφού «συνυπέγραψε» το 87-76 επί της Λιθουανίας με Τολιόπουλο, Κώστα Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Παπανικολάου

Στους 4 του Eurobasket 2025, για πρώτη φορά μετά το 2009 και τη διοργάνωση της Πολωνίας, βρίσκεται η Εθνική μπάσκετ μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας το βράδυ της Τρίτης. Με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Κώστα Αντετοκούνμπο αλλά και το δίδυμο Κώστας Σλούκας-Κώστας Παπανικολάου, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ξεπέρασε τα όποια προβλήματα προκάλεσε ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και «υπέγραψε» για την Ελλάδα την πρόκριση στους ημιτελικούς του φετινού EuroBasket. Χαρακτηριστικό της έντασης του αγώνα και της... λύτρωσης μετά το τέλος του, οι αντιδράσεις τόσο του Βασίλη Σπανούλη αλλά και των παιχτών του μετά το τελευταίο σφύριγμα των διαιτητών. Ο «V-Span» έσφιξε τις γροθιές του, οι παίχτες αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο φώναξε «άλλο ένα» στη διοίκηση της ΕΟΚ που ήταν δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHellasBasketballTeam%2Fvideos%2F822343230234540%2F&show_text=0&width=267" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Την ίδια φράση - «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα» - είχε χρησιμοποιήσει λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα ο ηγέτης της εθνικής, Γιάννης Αντετοκούνμπο, για να στείλει το μήνυμα ενόψει του αγώνα με την Τουρκία, την Παρασκευή. «Μην κοιμάστε, ξυπνήστε» συμπλήρωσε ακόμα πιο δυνατά ο υπαρχηγός της Ελλάδας, Κώστας Σλούκας.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="el" dir="ltr"> Γιάννης: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα!». / Σλούκας: «Μην κοιμάστε! Ξυπνήστε…».<a href="https://twitter.com/hashtag/eurobasket?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#eurobasket</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/eurobasket2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#eurobasket2025</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/hellasbasketball?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#hellasbasketball</a> <a href="https://t.co/AZuhHYcrWp">pic.twitter.com/AZuhHYcrWp</a></p>— Sotiris Charalampopoulos (@sotirischaral) <a href="https://twitter.com/sotirischaral/status/1965524853454405901?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε, μάλιστα, να... ξορκίσει το κακό μάτι, κάνοντας μια ανάρτηση στο Facebook με φωτογραφίες και βίντεο από τον αγώνα της Τρίτης, την οποία συνόδευσε με δύο γαλάζιες χάντρες Το αυτοκόλλητο του θριάμβου που σφράγισε και τυπικά την πρόκριση της Ελλάδας στις 4 καλύτερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης, έβαλε για άλλη μια φορά ο Θανάσης Αντετοκούνμπο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Γλέντι» που επέλεξε η FIBA για να στολίσει το σχετικό βίντεο και τη φράση «άλλο ένα» από τους συμπαίχτες του.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">HELLAS TO THE SEMIS <a href="https://twitter.com/hashtag/EUROBASKET?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EUROBASKET</a> <a href="https://t.co/X0VyHc87Hn">pic.twitter.com/X0VyHc87Hn</a></p>— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) <a href="https://twitter.com/EuroBasket/status/1965514031386763513?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>