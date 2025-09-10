Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Νεπάλ

Οι διαδηλώσεις κατά της κατάργησης των social media οδήγησαν στον θάνατο 22 ανθρώπους
Στους δρόμους του Νεπάλ θα βγει ο στρατός ώστε να σταματήσει τις αιματηρές διαδηλώσεις με τους 22 νεκρούς.
Οι διαδηλωτές έκαψαν σπίτια πολιτικών με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η σύζυγός του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού, Τζαλανάθ Κανάλ και να καεί ζωντανή.
Πάνω από 200 άτομα που τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις για την κατάργηση των social media, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Νεπάλ. 186 από αυτούς έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Λόγω της κατάστασης, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα εγκλωβίστηκε στην περιοχή. Η αθλήτρια ομάδας του Νεπάλ βρήκε καταφύγιο στο δάσος και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το ελληνικό ΥΠΕΞ.
Η τύχη του αντιπροέδρου του Νεπάλ παραμένει άγνωστη. Διαδηλωτές τον περικύκλωσαν και ξεκινήσαν να τον χτυπούν άγρια πριν του φορέσουν κουκούλα και τον κυνηγήσουν γυμνό στο ποτάμι. Μετά τον έπιασαν και πάλι και τον έσυραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Από τότε κανένας δεν γνωρίζει το που βρίσκεται.
Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καλώντας τους πολίτες να σταματήσουν τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες. Το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στους δρόμους ώστε να σταματήσει το χάος ενώ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να προκαλέσουν ζημιές και λεηλασίες.
Στις φλόγες το Κοινοβούλιο
Πλάνα από το Νεπάλ δείχνουν το χάος που επικρατεί στη χώρα. Φωτιές ξέσπασαν σε άκρη άκρη ενώ οι πυκνοί και μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό και το Κοινοβούλιο.
Διαδηλωτές βεβήλωσαν το κτίριο γράφοντας με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα.
Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κάντγκα Πρασάντ Όλι, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις άγριες διαδηλώσεις για το μπλοκάρισμα των social media. Το γεγονός πως δεν υπάρχει διάδοχος, προκάλεσε μεγαλύτερη κρίση στην πολιτική σκηνή. Ανώτατοι αξιωματούχοι υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους.
Αν και η αφορμή των διαδηλώσεων ήταν η απαγόρευση των social media (αναιρέθηκε μετά τις αντιδράσεις), οι λόγοι φαίνεται πως είναι πιο σημαντικοί. Η Gen Z γενιά (κατά κύριο λόγο αυτή βγήκε στους δρόμους) θέλει να εκφράσει την οργή της για την ανεργία, την ακρίβεια και την διαφθορά
