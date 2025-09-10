Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Νεπάλ

Οι διαδηλώσεις κατά της κατάργησης των social media οδήγησαν στον θάνατο 22 ανθρώπους

Στους δρόμους του Νεπάλ θα βγει ο στρατός ώστε να σταματήσει τις αιματηρές διαδηλώσεις με τους 22 νεκρούς. Οι διαδηλωτές έκαψαν σπίτια πολιτικών με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η σύζυγός του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού, Τζαλανάθ Κανάλ και να καεί ζωντανή. Πάνω από 200 άτομα που τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις για την κατάργηση των social media, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία του Νεπάλ. 186 από αυτούς έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Λόγω της κατάστασης, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα εγκλωβίστηκε στην περιοχή. Η αθλήτρια ομάδας του Νεπάλ βρήκε καταφύγιο στο δάσος και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το ελληνικό ΥΠΕΞ.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr">Manifestantes en Nepal irrumpen en la sede del Partido Comunista y derriban la bandera de la hoz y el martillo en un hecho histórico.Los zurdos de mierda, ya están cayendo. <a href="https://twitter.com/hashtag/Noticias?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Noticias</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Geopol%C3%ADtica?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Geopolítica</a> <a href="https://t.co/QXU72u7cwY">https://t.co/QXU72u7cwY</a></p>— Noticias Tendencia MéxicoTampico Network (@TampicoNetwork) <a href="https://twitter.com/TampicoNetwork/status/1965628168980812090?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2025</a></blockquote>

Η τύχη του αντιπροέδρου του Νεπάλ παραμένει άγνωστη. Διαδηλωτές τον περικύκλωσαν και ξεκινήσαν να τον χτυπούν άγρια πριν του φορέσουν κουκούλα και τον κυνηγήσουν γυμνό στο ποτάμι. Μετά τον έπιασαν και πάλι και τον έσυραν γυμνό στην πρωτεύουσα Κατμαντού. Από τότε κανένας δεν γνωρίζει το που βρίσκεται.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Why did they bury this video? Seems like it should have been bigger news... <a href="https://t.co/lpLJPQIBzr">pic.twitter.com/lpLJPQIBzr</a></p>— Owen Shroyer (@OwenShroyer1776) <a href="https://twitter.com/OwenShroyer1776/status/1965204132308156744?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">ALERT Nepal parliament stormed by protesters, set on fire. Prime Minister KP Sharma Oli resigned after youth took the streets over social media ban<br>???<br><br>@imsidepaper <a href="https://t.co/w7JwmryNWe">pic.twitter.com/w7JwmryNWe</a></p>— john doe (@johndoe1497575) <a href="https://twitter.com/johndoe1497575/status/1965432144530210854?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr"> Nepal's Finance Minister stripped of clothes and chased into a river by angry protesters <a href="https://t.co/CUZKh0FtIS">pic.twitter.com/CUZKh0FtIS</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://twitter.com/visegrad24/status/1965402411822149972?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Big Breaking <br>This is the condition of Nepal's Finance Minister Bishnu Paudel.<a href="https://twitter.com/hashtag/NepalProtests?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NepalProtests</a> <a href="https://t.co/vHgU4AzGyE">pic.twitter.com/vHgU4AzGyE</a></p>— Voice of Hindus (@Warlock_Shubh) <a href="https://twitter.com/Warlock_Shubh/status/1965421908314513801?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote>

Ο στρατός του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας, καλώντας τους πολίτες να σταματήσουν τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες. Το ανώτατο στρατιωτικό επιτελείο διαβεβαίωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στους δρόμους ώστε να σταματήσει το χάος ενώ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να προκαλέσουν ζημιές και λεηλασίες.

Στις φλόγες το Κοινοβούλιο

Πλάνα από το Νεπάλ δείχνουν το χάος που επικρατεί στη χώρα. Φωτιές ξέσπασαν σε άκρη άκρη ενώ οι πυκνοί και μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό και το Κοινοβούλιο. Διαδηλωτές βεβήλωσαν το κτίριο γράφοντας με σπρέι αντικυβερνητικά συνθήματα. Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κάντγκα Πρασάντ Όλι, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις άγριες διαδηλώσεις για το μπλοκάρισμα των social media. Το γεγονός πως δεν υπάρχει διάδοχος, προκάλεσε μεγαλύτερη κρίση στην πολιτική σκηνή. Ανώτατοι αξιωματούχοι υπέβαλαν επίσης τις παραιτήσεις τους.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="es" dir="ltr"> URGENTE — El Ejército de Nepal anuncia que asumirá el control del orden público a partir de las 10 pm hora local, en medio de protestas mortales que sacuden al país. <a href="https://t.co/06eovigSIb">pic.twitter.com/06eovigSIb</a></p>— UHN Plus (@UHN_Plus) <a href="https://twitter.com/UHN_Plus/status/1965453692016242782?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Nepal's parliament ENGULFED in flames — built in 1903 as the PM's residence<br><br>Protesters broke into the building, looted it, and set it on fire<br>Singha Durbar (Lion's Palace) is the largest palace in Asia<a href="https://twitter.com/hashtag/nepal?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#nepal</a> <a href="https://t.co/dxbxItG36t">pic.twitter.com/dxbxItG36t</a> <a href="https://t.co/Sw9Z2Hr4QA">pic.twitter.com/Sw9Z2Hr4QA</a></p>— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) <a href="https://twitter.com/ChaudharyParvez/status/1965628312610644157?ref_src=twsrc%5Etfw">September 10, 2025</a></blockquote>