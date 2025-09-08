Στις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου η 2η Πανελλήνια Ποιητική Συνάντηση Ναυπάκτου

Ο Δήμος Ναυπακτίας, η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, η Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλ/νίας, η Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής (Ε.Ε.Λ.Α), η Εταιρία Ναυπακτιακών Μελετών (Ε.ΝΑ.Μ), η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας, η Αδελφότητα Ναυπακτίων Νομού Αττικής «Ο Έπαχτος» και η Καλλιτεχνική Δντρια και η Οργανωτική Επιτροπή του φεστιβάλ, προσκαλούν το κοινό στις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025 στη «2η Πανελλήνια Ποιητική Συνάντηση» που θα πραγματοποιηθεί στην Ναύπακτο, με τη συμμετοχή 30 διακεκριμένων ποιητών και ποιητριών από όλη την Ελλάδα.

Το θέμα της φετινής συνάντησης είναι: «Πλέοντας μέσα στους καιρούς, κι ο στίχος, αστρολάβος».

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της 2ης Πανελλήνιας Ποιητικής Συνάντησης Ναυπάκτου αναλυτικά:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Σεπτεμβρίου

· 11:00’ (μέχρι το τέλος του σχολικού ωρολογίου προγράμματος): Οριζόντια εκπαιδευτική δράση «Οι ποιητές-τριες στα σχολεία». Με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας/Λογοτεχνίας, στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της πόλης θα πραγματοποιηθούν Ποιητικά Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής (Creative Writing Poetry Workshops)με ασκήσεις βασισμένες πάνω στα πρωτότυπα ποιήματα-συμμετοχές των προσκεκλημένων ποιητών, με σκοπό την γνωριμία των παιδιών με το έργο των σημαντικών αυτών δημιουργών, την εξάσκησή τους στις τεχνικές της Δ.Γ και την ενθάρρυνσή τους στην ποιητική αυτοέκφραση.

· 18:00’: Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας-αποτίμηση των πρωινών πεπραγμένων στα σχολεία», με σύντομες εισηγήσεις, ανακοινώσεις και τοποθετήσεις από τους/τις διδάσκοντες-ουσες που συμμετείχαν στην πρωινή εκπαιδευτική δράση. Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον κυρίως χώρο της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης, θα ολοκληρωθεί με δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για την εκπαιδευτική και λογοτεχνική διάσταση της Δημιουργικής Γραφής και τον ρόλο της Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο και στα Νέα Προγράμματα Σπουδών από τους διακεκριμένους προσκεκλημένους πανεπιστημιακούς:

Τριαντάφυλλο Κωτόπουλο, Καθηγητή Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Διευθυντή και Επιστημονικά Υπεύθυνου του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και

Τζίνα Καλογήρου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Διδακτικής της του Ε.Κ.Π.Α, Διευθύνουσας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επικοινωνία και Δημιουργική Γραφή στην Εκπαίδευση».

(*Η φιλολογική εσπερίδα θα είναι ανοιχτή στο κοινό).