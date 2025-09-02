Οι νέες ειδικότητες της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ναυπάκτου

Δείτε αναλυτικά
Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ναυπάκτου (ΣΑΕΚ Ναυπάκτου), για το ερχόμενο έτος κατάρτισης 2025-2026, θα λειτουργήσει 6 νέες ειδικότητες.
Δείτε ένα βίντεο για τη ΣΑΕΚ Ναυπάκτου και τις νέες ειδικότητες του ερχόμενου έτους κατάρτισης 2025-2026 εδώ.
Οι σπουδές στη ΣΑΕΚ Ναυπάκτου είναι δωρεάν και προσφέρουν στο σπουδαστή:
Σύγχρονη ειδικότητα για να βρει δουλειά
Αναβολή στράτευσης
Στεγαστικό επίδομα και επίδομα τέκνων
Πρακτική Άσκηση με επιδότηση 3.500€
Γρήγορη ολοκλήρωση σπουδών σε 2,5 χρόνια
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
Επαγγελματικά δικαιώματα
Δυνατότητα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο
Δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο
Οι 6 νέες ειδικότητες είναι οι εξής:
Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Ειδικός Φροντίδας Ηλικιωμένων
Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)
Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά τις 25 Αυγούστου, στο https://diek.it.minedu.gov.gr
Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης εγγραφών, θα υπάρξει νέα ενημέρωση στον ιστότοπο της ΣΑΕΚ Ναυπάκτου: https://saek-nafpakt.ait.sch.gr/
