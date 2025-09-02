Οι νέες ειδικότητες της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ναυπάκτου

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ναυπάκτου (ΣΑΕΚ Ναυπάκτου), για το ερχόμενο έτος κατάρτισης 2025-2026, θα λειτουργήσει 6 νέες ειδικότητες.

Δείτε ένα βίντεο για τη ΣΑΕΚ Ναυπάκτου και τις νέες ειδικότητες του ερχόμενου έτους κατάρτισης 2025-2026 εδώ.

Οι σπουδές στη ΣΑΕΚ Ναυπάκτου είναι δωρεάν και προσφέρουν στο σπουδαστή:

Σύγχρονη ειδικότητα για να βρει δουλειά

Αναβολή στράτευσης

Στεγαστικό επίδομα και επίδομα τέκνων

Πρακτική Άσκηση με επιδότηση 3.500€

Γρήγορη ολοκλήρωση σπουδών σε 2,5 χρόνια

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

Επαγγελματικά δικαιώματα

Δυνατότητα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

Δυνατότητα διορισμού στο Δημόσιο

Οι 6 νέες ειδικότητες είναι οι εξής:

Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Ειδικός Φροντίδας Ηλικιωμένων

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά τις 25 Αυγούστου, στο https://diek.it.minedu.gov.gr

Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης εγγραφών, θα υπάρξει νέα ενημέρωση στον ιστότοπο της ΣΑΕΚ Ναυπάκτου: https://saek-nafpakt.ait.sch.gr/