Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σέρρες: Ένας 73χρονος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Σέρρες: Ένας 73χρονος εντοπίστηκε απανθρ...

Ο ηλικιωμένος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα

Τραγωδία στις Σέρρες καθώς ένας ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Σύμφωνα με  την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι στις Σέρρες για να σβήσουν την φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της μονοκατοικίας και εντόπισαν απανθρακωμένο τον 73χρονο ιδιοκτήτη.

Ο 73χρονος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα, ενώ η φωτιά ξέσπασε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο του 73χρονου ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτοί είναι οι 504 οικισμοί στην Αχαΐα που εξαιρούνται από τον ΕΝΦΙΑ

Μέγα Σπήλαιο: Οργανωμένο κύκλωμα «βλέπει» η αστυνομία- Ποιοι άλλοι συνελήφθησαν

Πάτρα: Στέγη για πολίτες από ανενεργό στρατόπεδο- Τι προβλέπεται και πού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σέρρες Φωτιά Νεκρός

Ειδήσεις