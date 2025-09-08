Σέρρες: Ένας 73χρονος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

Τραγωδία στις Σέρρες καθώς ένας ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στο Άγιο Πνεύμα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι στις Σέρρες για να σβήσουν την φωτιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο της μονοκατοικίας και εντόπισαν απανθρακωμένο τον 73χρονο ιδιοκτήτη.

Ο 73χρονος έμενε μόνος του και είχε κινητικά προβλήματα, ενώ η φωτιά ξέσπασε στο κρεβάτι και το κομοδίνο στο δωμάτιο που βρισκόταν ενώ δίπλα του είχε μια συσκευή οξυγόνου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς που προκάλεσε τον θάνατο του 73χρονου ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.