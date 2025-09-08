Λάθος στη μετάγγιση αίματος σε ασθενή ιδιωτικής κλινικής - Συνελήφθησαν δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (8/9) σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα, όταν ασθενής υποβλήθηκε σε λανθασμένη μετάγγιση αίματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύτρια φέρεται να ξεκίνησε τη διαδικασία μετάγγισης με αίμα διαφορετικής ομάδας από εκείνη του ασθενούς. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τη σύζυγο του ασθενούς, η οποία ειδοποίησε άμεσα το προσωπικό, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία, αφού ήδη είχαν χορηγηθεί περίπου 40 ml από τα 200 ml της φιάλης.

Ο ασθενής, ηλικίας 67 ετών, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν στη σύλληψη τριών μελών του προσωπικού -μίας νοσηλεύτριας και δύο γιατρών- για τα αδικήματα της έκθεσης και της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία.