Σουηδία: Πρωτοφανείς πλημμύρες από την σφοδρή βροχόπτωση - “Οι δρόμοι έγιναν ρουφήχτρες”

Τέσσερις κοινότητες στο “κόκκινο”

Πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν και δρομολόγια τρένων διακόπηκαν στη βορειοανατολική Σουηδία, λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία μεταφορών.

 Η κυκλοφορία “σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές επηρεάζεται από τις ισχυρές βροχές στο Βαστέρνορλαντ” ανέφερε στην ανακοίνωσή της, προτρέποντας τους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε τέσσερις κοινότητες, τις Κράμφορς, Σόλεφτα, Ερνσκέλντσβικ και Χάρνοσαντ. Μεταξύ αυτών των δύο τελευταίων κοινοτήτων έχουν διακοπεί και τα δρομολόγια των τρένων από το πρωί.

Οι υπηρεσίες διάσωσης στην ιστοσελίδα τους ανέφεραν διάφορα συμβάντα στα οποία κλήθηκαν να επέμβουν, μεταξύ των οποίων και ο εκτροχιασμός μιας εμπορικής αμαξοστοιχίας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

 “Ήταν σαν να διαλύονταν οι δρόμοι και να μετατρέπονται σε ρουφήχτρες“, είπε στο δημόσιο ραδιόφωνο SR ένα στέλεχος της υπηρεσίας, ο Λέιφ Βίκστρεμ.

“Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα» είπε από την πλευρά του ένας κάτοικος της περιοχής”, ο Οβε Λίντμπεργκ. “Η στάθμη της λίμνης ανέβηκε κατά μισό μέτρο από χθες το βράδυ”.

