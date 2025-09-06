Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του Τζόρτζιο Αρμάνι - ΒΙΝΤΕΟ

φωτο glomex

φωτο glomex

Άνοιξε τις πύλες του το Armani Teatro όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου σχεδιαστή μόδας

Το Armani Teatro στο Μιλάνο, όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, άνοιξε σήμερα το πρωί τις πύλες του παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που σχημάτιζαν ουρά για να του απευθύνουν το ύστατο χαίρε, σύμφωνα με το AFP.

Η σορός του θα εκτίθεται όλο το σαββατοκύριακο σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro για τον κόσμο που θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στον διεθνούς φήμης Ιταλό μόδιστρο.

Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη σε ηλικία 91 ετών συγκλόνισε παγκοσμίως και βύθισε σε πένθος τον κόσμο της μόδας.

Ειδήσεις Τώρα

Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων

Δυτική Ελλάδα: Λιγότεροι νεκροί, αλλά μεγαλύτερος αριθμός τραυματιών και τροχαίων, το πρώτο εξάμηνο του 2025- Η εικόνα στην Αχαΐα

ΔΕΘ: Τα 8+1 μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τζόρτζιο Αρμάνι Σχεδιαστής Μόδας

Ειδήσεις