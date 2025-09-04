Η εμβληματική ταινία "Ευδοκία" του 1971, σε σκηνοθεσία Αλέξη Δαμιανού, ξανά στις αίθουσες

Μια από τις ταινίες - σταθμούς του ελληνικού κινηματογράφου επιστρέφει ως επανέκδοση στα σινεμά. Ο λόγος για το φιλμ παραγωγής 1971, "Ευδοκία" του Αλέξη Δαμιανού, το οποίο αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο 2025 να βρει ξανά το δρόμο προς τις κινηματογραφικές μαρκίζες.

Ένας λοχίας γνωρίζεται με την Ευδοκία, μια πόρνη, την οποία και παντρεύεται. Η Ευδοκία θέλει να ζήσει, να είναι ελεύθερη. Να αγαπήσει και να αγαπηθεί σαν άνθρωπος.

Οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, σαν σε κλασική τραγωδία.

Η "Ευδοκία" θεωρείται σήμερα μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τολμηρό ρεαλισμό, ποιητική γλώσσα και αντισυμβατική αφήγηση, έθεσε νέα πρότυπα κινηματογραφικής έκφρασης.

Η πόλη της Ευδοκίας έχει φτωχογειτονιές, άδεια σοκάκια, χωράφια. Η ταινία είναι εμποτισμένη με ρεαλισμό και “λούζεται” από το σκληρό φως των γυμνών της τοπίων.

Η ΕΥΔΟΚΙΑ έγινε γνωστή, μεταξύ άλλων, και για το μουσικό θέμα της, το χαρακτηριστικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας σε μουσική του αξέχαστου Μάνου Λοϊζου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο α’ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με το πέρασμα του χρόνου αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες δημιουργίες της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου.