Η εμβληματική ταινία "Ευδοκία" του 1971, σε σκηνοθεσία Αλέξη Δαμιανού, ξανά στις αίθουσες

Μέσα στον Σεπτέμβριο σε επανέκδοση από την Filmtrade
Μια από τις ταινίες - σταθμούς του ελληνικού κινηματογράφου επιστρέφει ως επανέκδοση στα σινεμά. Ο λόγος για το φιλμ παραγωγής 1971, "Ευδοκία" του Αλέξη Δαμιανού, το οποίο αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο 2025 να βρει ξανά το δρόμο προς τις κινηματογραφικές μαρκίζες.
Ένας λοχίας γνωρίζεται με την Ευδοκία, μια πόρνη, την οποία και παντρεύεται. Η Ευδοκία θέλει να ζήσει, να είναι ελεύθερη. Να αγαπήσει και να αγαπηθεί σαν άνθρωπος.
Οι δύο εραστές εξεγείρονται ενάντια σε ένα πιο ισχυρό από αυτούς κοινωνικό σύστημα και συντρίβονται, σαν σε κλασική τραγωδία.
Η "Ευδοκία" θεωρείται σήμερα μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Με τολμηρό ρεαλισμό, ποιητική γλώσσα και αντισυμβατική αφήγηση, έθεσε νέα πρότυπα κινηματογραφικής έκφρασης.
Η πόλη της Ευδοκίας έχει φτωχογειτονιές, άδεια σοκάκια, χωράφια. Η ταινία είναι εμποτισμένη με ρεαλισμό και “λούζεται” από το σκληρό φως των γυμνών της τοπίων.
Η ΕΥΔΟΚΙΑ έγινε γνωστή, μεταξύ άλλων, και για το μουσικό θέμα της, το χαρακτηριστικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας σε μουσική του αξέχαστου Μάνου Λοϊζου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο α’ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και με το πέρασμα του χρόνου αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες δημιουργίες της ιστορίας του ελληνικού κινηματογράφου.
To περιοδικό Αθηνόραμα έγραψε σχετικά με την επανακυκλοφορία της ταινίας στις κινηματογφραφικές αίθουσες, τα εξής:
"Αδιαμφισβήτητα μια από τις σπουδαιότερες ελληνικές ταινίες, η 'Ευδοκία' αντιπαραθέτει την ωμή, λαϊκή κινηματογραφική της ποίηση απέναντι σε κάθε αφηγηματική βιρτουοζιτέ. Γεμάτη παζολινικό πάθος και χυμούς ζωής από το πρώτο της πλάνο, περιγράφει με συγκινητική ειλικρίνεια τον καταδικασμένο έρωτα ενός φαντάρου και μιας πόρνης, ο οποίος ξεκινά σε ένα μικρό κουτούκι (τα γυρίσματά της σκηνής έγιναν στην Κάτω Κηφισιά). Στην αμέσως προηγούμενη σεκάνς μια γειτόνισσα (Κούλα Αγαγιώτου) λέει στην Ευδοκία (Μαρία Βασιλείου) το φλιτζάνι: 'Να εδώ, πρόσεχε, που είναι η κορώνα' Ευδοκία: 'Πάει να πει;' - 'Γαλόνια, στρατός. Κι εδώ είναι ο σταυρός. Η κορώνα κι ο σταυρός. Φυλάξου από τον σταυρό…' Η κάμερα κάνει ζουμ μέσα στο φλιτζάνι, κι ενώ ακούγονται οι πρώτες νότες του μπουζουκιού το πλάνο ανοίγει στον λοχία Γιώργο Μπάσκο (Γιώργος Κουτούζης), ο οποίος υπό τα βλέμματα της Ευδοκίας, του προστάτη της (Χρήστος Ζορμπάς) και της παρέας του χορεύει ένα αντρίκιο ζεϊμπέκικο. Ολόκληρη η σκηνή, με το φλερτ, την αντιζηλία που φουντώνει και τη συμπλοκή που ακολουθεί, εξελίσσεται σχεδόν χωρίς καθόλου λόγια, αφήνοντας τα σώματα, τα βλέμματα και την αθάνατη μελωδία του Μάνου Λοΐζου να περιγράψουν μοναδικά τα ασυγκράτητα ανθρώπινα πάθη".
Ο Αλέξης Δαμιανός (21 Ιανουαρίου 1921 - 4 Μαΐου 2006) υπήρξε ένας σημαντικός σκηνοθέτης του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.
Η μετρημένη του φιλμογραφία περιλαμβάνει τις ταινίες "Μέχρι το πλοίο" (1966), "Ο φόβος" (1966), "Ηνίοχος" (1994).
To φιλμ "Ευδοκία" επανακυκλοφορεί σε διανομή της Filmtrade.
