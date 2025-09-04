Πάτρα: Ξεκινά για τη νέα περίοδο η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας στο Πολύεδρο

Η πρώτη συνάντηση για την νέα περίοδο, της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας που λειτουργεί στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα, έχει προγραμματιστεί γι' αυτή την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7:30 το απόγευμα.

Θα συζητηθεί το βιβλίο που είχε επιλεγεί στις αρχές του καλοκαιριού, «Φαινότυποι» του Paulo Scott, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Επίσης τα μέλη της Λέσχης θα αναφερθούν στα βιβλία που διάβασαν στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα επιλέξουν το βιβλίο που θα διαβαστεί και θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα.

Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας στο Πολύεδρο λειτουργεί από το 2005 και στη διάρκεια αυτών των χρόνων έχουν διαβαστεί και σχολιαστεί περισσότερα από 200 βιβλία, αν υπολογίσουμε ότι επιλέγονται περίπου δέκα βιβλία το χρόνο. Ο κατάλογος των βιβλίων που έχουν διαβαστεί περιλαμβάνει σύγχρονη και κλασσική λογοτεχνία, Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων είναι αρκετοί οι συγγραφείς που έχουν συμμετάσχει δια ζώσης ή διαδικτυακά, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο κάθε φορά στις συζητήσεις.