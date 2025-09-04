Πάτρα: Ξεκινά για τη νέα περίοδο η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας στο Πολύεδρο

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 19.30 θα συζητηθεί το βιβλίο που είχε επιλεγεί στις αρχές του καλοκαιριού, «Φαινότυποι» του Paulo Scott που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg
Η πρώτη συνάντηση για την νέα περίοδο, της Λέσχης Ανάγνωσης Λογοτεχνίας που λειτουργεί στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147, στην Πάτρα, έχει προγραμματιστεί γι' αυτή την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7:30 το απόγευμα.
Θα συζητηθεί το βιβλίο που είχε επιλεγεί στις αρχές του καλοκαιριού, «Φαινότυποι» του Paulo Scott, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Επίσης τα μέλη της Λέσχης θα αναφερθούν στα βιβλία που διάβασαν στη διάρκεια του καλοκαιριού και θα επιλέξουν το βιβλίο που θα διαβαστεί και θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα.
Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας στο Πολύεδρο λειτουργεί από το 2005 και στη διάρκεια αυτών των χρόνων έχουν διαβαστεί και σχολιαστεί περισσότερα από 200 βιβλία, αν υπολογίσουμε ότι επιλέγονται περίπου δέκα βιβλία το χρόνο. Ο κατάλογος των βιβλίων που έχουν διαβαστεί περιλαμβάνει σύγχρονη και κλασσική λογοτεχνία, Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων είναι αρκετοί οι συγγραφείς που έχουν συμμετάσχει δια ζώσης ή διαδικτυακά, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο κάθε φορά στις συζητήσεις.
Οι συναντήσεις είναι ανοικτές για το βιβλιόφιλο κοινό και μπορεί να συμμετέχουν και νέα μέλη.
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου «Φαινότυποι»
Δύο αδέρφια, ίδιο αίμα – διαφορετικό χρώμα δέρματος. Ο Φεντερίκο «περνάει» για λευκός, ενώ ο Λορένσο είναι μαύρος. Το χρώμα τούς χωρίζει κοινωνικά. Ο πρώτος βασανίζεται από την ενοχή του προνομίου του κι ο δεύτερος σηκώνει σε όλη του τη ζωή το βάρος του ρατσισμού. Σε μια Βραζιλία όπου οι φυλετικές διακρίσεις είναι δομικό στοιχείο της κοινωνίας και οι φυλετικές ποσοστώσεις τη διχάζουν, ένα παλιό τραυματικό περιστατικό έρχεται στην επιφάνεια, ξύνοντας τις κρυμμένες πληγές του παρελθόντος. Με αφήγηση τολμηρή και βαθιά ανθρώπινη, ο Σκοτ επιχειρεί μια συγκλονιστική διερεύνηση της έννοιας της φυλής, της ενοχής και των δεσμών αίματος.
Ένα μυθιστόρημα που καθηλώνει και προβληματίζει από τον πολυβραβευμένο Πάουλο Σκοτ (γενν. Πόρτο Αλέγκρε, 1966). Υποψήφιο για το Booker 2022.
