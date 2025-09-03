Σάκης Κατσούλης: Η ανακοίνωση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του – «Αίτια; Άγνωστα!»

Η ανάρτησή του
Μια δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε ο Σάκης Κατσούλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Συγκεκριμένα, ο νικητής του Survivor και επιχειρηματίας, αποκάλυψε πως έπειτα από ειδικές εξετάσεις, η διάγνωση έδειξε «Αιφνίδια βαρηκοΐα».
Μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους τις εξετάσεις και την αντιβίωση που ξεκίνησε να λαμβάνει καθημερινά, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα, λέγοντας πως η υγεία μας είναι πάνω από όλα, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα.
