Σάκης Κατσούλης: Η ανακοίνωση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του – «Αίτια; Άγνωστα!»

Μια δυσάρεστη ανακοίνωση έκανε ο Σάκης Κατσούλης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο νικητής του Survivor και επιχειρηματίας, αποκάλυψε πως έπειτα από ειδικές εξετάσεις, η διάγνωση έδειξε «Αιφνίδια βαρηκοΐα».

Μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους τις εξετάσεις και την αντιβίωση που ξεκίνησε να λαμβάνει καθημερινά, έστειλε ένα δυνατό μήνυμα, λέγοντας πως η υγεία μας είναι πάνω από όλα, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα.

