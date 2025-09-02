Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει τις διακοπές της στην Άνδρο- Φωτογραφίες με τον Μάκη Παντζόπουλο

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας
Στιγμές από τις διακοπές της στην Άνδρο, όπου βρέθηκε και αυτό το καλοκαίρι, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Μενεγάκη. Μάλιστα, σε κάποιες από τις πόζες της εμφανίζεται και ο αγαπημένος της σύζυγός, Μάκης Παντζόπουλος.
Η λαμπερή παρουσιάστρια που λατρεύει τη θάλασσα, έχει ανακαλύψει τον δικό της επίγειο παράδεισο που δεν είναι άλλος από την Άνδρο, το νησί των Κυκλάδων, όπου ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Το βράδυ της Τρίτης (02.09.2025) η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις υπέροχες διακοπές της.
Σε κάποιες από αυτές η διάσημη κυρία της ελληνικής τηλεόρασης ποζάρει στην αγαπημένη της παραλία στα Άχλα, φορώντας ένα κόκκινο μαγιό και απολαμβάνοντας τον ήλιο.
Σε άλλες, βρίσκεται με τον σύζυγό της και μάλιστα σε μία από αυτές του δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο. Με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη, το μαγιό της και ένα απλό λευκό φόρεμα η Ελένη Μενεγάκη δείχνει πόσο ευτυχισμένη είναι όταν βρίσκεται στο πλάι του αγαπημένου της, Μάκη Παντζόπουλο.
«Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της.
Τα λόγια της Ελένης Μενεγάκη φανερώνουν πόσο ευτυχισμένη είναι στην προσωπική της ζωή. Άλλωστε για εκείνη πάντα η οικογένειά της αποτελούσε τη μέγιστη προτεραιότητά της. Όσο για τη φημολογούμενη τηλεοπτική της επιστροφή η παρουσιάστρια τηρεί ακόμα σιγή ιχθύος και δείχνει ότι δεν την απασχολεί και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, καθώς για εκείνη το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr