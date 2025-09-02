Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει τις διακοπές της στην Άνδρο- Φωτογραφίες με τον Μάκη Παντζόπουλο

Στιγμές από τις διακοπές της στην Άνδρο, όπου βρέθηκε και αυτό το καλοκαίρι, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελένη Μενεγάκη. Μάλιστα, σε κάποιες από τις πόζες της εμφανίζεται και ο αγαπημένος της σύζυγός, Μάκης Παντζόπουλος.

Η λαμπερή παρουσιάστρια που λατρεύει τη θάλασσα, έχει ανακαλύψει τον δικό της επίγειο παράδεισο που δεν είναι άλλος από την Άνδρο, το νησί των Κυκλάδων, όπου ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος δραστηριοποιείται και επαγγελματικά. Το βράδυ της Τρίτης (02.09.2025) η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε στο Instagram στιγμιότυπα από τις υπέροχες διακοπές της.

Σε κάποιες από αυτές η διάσημη κυρία της ελληνικής τηλεόρασης ποζάρει στην αγαπημένη της παραλία στα Άχλα, φορώντας ένα κόκκινο μαγιό και απολαμβάνοντας τον ήλιο.

Σε άλλες, βρίσκεται με τον σύζυγό της και μάλιστα σε μία από αυτές του δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο. Με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη, το μαγιό της και ένα απλό λευκό φόρεμα η Ελένη Μενεγάκη δείχνει πόσο ευτυχισμένη είναι όταν βρίσκεται στο πλάι του αγαπημένου της, Μάκη Παντζόπουλο.