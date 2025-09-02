Κλόε Μαλ: Η διάδοχος της Άννα Γουίντουρ στην αμερικανική Vogue

Πέρα από τη διαχείριση της συντακτικής κατεύθυνσης του ιστότοπου, το 2022 η Μαλ έγινε και η «φωνή της Vogue» — συμπαρουσιάζοντας το μοναδικό τρέχον podcast του περιοδικού, το “The Run-Through with Vogue”, μαζί με τη Chioma Nnadi, η οποία είναι επικεφαλής περιεχομένου στη βρετανική Vogue.

Πρόκειται για την Κλόε Μαλ, η οποία εργαζόταν μέχρι σήμερα ως συντάκτρια στο Vogue.com, και τώρα θα αναλάβει επικεφαλής του επιμελητικού περιεχομένου της αμερικανικής Vogue, όπως ανακοίνωσε το ίδιο το περιοδικό στον ιστότοπό του την Τρίτη.

Μετά από μήνες εικασιών σχετικά με το ποιος θα αντικαταστήσει τη διασημότερη αρχισυντάκτρια στον χώρο της μόδας, η Άννα Γουίντουρ ανακοίνωσε το όνομα που θα πάρει τη θέση της στο αμερικανικό περιοδικό Vogue .

Αφού η Γουίντουρ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι αποχωρεί ή μάλλον ότι αφήνει ένα μέρος των πολλών καθηκόντων της, η πολυπόθητη θέση, που αποτέλεσε μάλιστα και αντικείμενο ενός viral στοιχήματος στην εφαρμογή πρόβλεψης Polymarket, δημοσιεύθηκε επίσημα στο LinkedIn το καλοκαίρι.

Όμως τα ονόματα που θεωρούνταν υποψήφια ανήκαν όλα στο στενό περιβάλλον της Γουίντουρ: η Ίβα Τσεν, διευθύντρια συνεργασιών μόδας στο Instagram, αλλά και πρώην κορυφαίο στέλεχος στο Teen Vogue και το Lucky· η Σάρα Μούνβες, πρώην συνεργάτιδα της Vogue και πρώτη γυναίκα αρχισυντάκτρια στο περιοδικό W· και η Νικόλ Φελπς, η οποία αυτή τη στιγμή διευθύνει το Vogue Runway και το Vogue Business σε ενιαίο παγκόσμιο ρόλο.

Παρόλο που η Γουίντουρ παραιτήθηκε από τη θέση της αρχισυντάκτριας του περιοδικού, θα παραμείνει παγκόσμια διευθύντρια περιεχομένου της Vogue καθώς και παγκόσμια chief content officer της Condé Nast, εποπτεύοντας τίτλους όπως τα GQ, Architectural Digest, Vanity Fair, Bon Appétit και Teen Vogue. Η Μαλ θα αναλάβει τις καθημερινές λειτουργίες της Vogue σε έντυπο και ψηφιακό επίπεδο, αλλά θα αναφέρεται απευθείας στη Γουίντουρ.

«Η μόδα και τα ΜΜΕ εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και είμαι κατενθουσιασμένη — και δέος με κατακλύζει — που είμαι μέρος αυτού», είπε η Μαλ στο άρθρο της Vogue. «Νιώθω επίσης απίστευτα τυχερή που έχω την Άννα κυριολεκτικά στο διπλανό γραφείο, ως μέντορά μου.»

«Σε μια στιγμή αλλαγών τόσο εντός της μόδας όσο και εκτός, η Vogue πρέπει να παραμείνει ταυτόχρονα ο σημαιοφόρος αλλά και ο ηγέτης που σπάει τα όρια», είπε η Γουίντουρ σε δήλωσή της στο Vogue.com.

«Η Κλόε έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στη μακρά, μοναδική ιστορία της αμερικανικής Vogue και το μέλλον της. Είμαι ενθουσιασμένη να συνεχίσω να δουλεύω μαζί της, ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της, καθώς θα οδηγήσει εμάς και το κοινό μας σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει.», συμπλήρωσε η ίδια.

Η Μαλ πρωτομπήκε στη Vogue το 2011 ως social editor, γράφοντας για γάμους, πάρτι και «διασκεδαστικά, ανάλαφρα θέματα», όπως είπε το 2013 στο Into The Gloss. Αργότερα έγινε συντάκτρια συνεργασίας το 2016 και από το 2023 είναι η συντάκτρια του Vogue.com, επιβλέποντας την ψηφιακή παραγωγή του περιοδικού. Έχει επίσης πάρει συνεντεύξεις από διασημότητες όπως η Τζίτζι Χαντίντ και η Γκρέτα Γκέργουιγκ για εξώφυλλα της έντυπης έκδοσης. Πρόσφατα, λάνσαρε τη δεύτερη έκδοση του Dogue — του αποκλειστικά ψηφιακού τεύχους της Vogue αφιερωμένου στα σκυλιά διασήμων, με τα δύο σκυλάκια της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο εξώφυλλο — και πήρε συνέντευξη από τη Λόρεν Σάντσες για το εξώφυλλο Ιουνίου της Vogue, που συνέπεσε με τον πολυτελή γάμο της με τον Τζεφ Μπέζος.

Η Μαλ σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν και ξεκίνησε την καριέρα της ως ρεπόρτερ ακινήτων στη New York Observer πριν ενταχθεί στην Condé Nast. Ενόψει της ανακοίνωσης, το όνομα της Μαλ αναφερόταν σχεδόν πάντα μαζί με το πλαίσιο της διάσημης οικογένειάς της: είναι κόρη της Αμερικανίδας ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν (γνωστής από το Murphy Brown και το Boston Legal) και του αείμνηστου Γάλλου σκηνοθέτη Λουί Μαλ.