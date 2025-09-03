Back to Top
Τηλεθέαση (2/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Τηλεθέαση (2/9): Τα νούμερα για πρωινές ...

Δείτε αναλυτικά

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (2/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10

Σήμερα 18,7%
Κοινωνία Ώρα Mega 17,9%
Ώρα Ελλάδος 11,2%
Ζώνη 10-1 

Αταίριαστοι 15,1%
Καλοκαίρι παρέα 13,7%
10 παντού 8%
Πρωίαν σε είδον 5,7%
Απογευματινή ζώνη

Ο τροχός της τύχης  17,8%
Live News 12,4%
Καθαρές κουβέντες  5,5%
Power Talk 5,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%
Σήμερα 7,8%
Ωρα Ελλάδος 6,3%
Ζώνη 10-1


Καλοκαίρι παρέα 11,9%
Αταίριαστοι 9,2%
10 παντού 4,4%
Πρωίαν σε είδον 2,9%
Απογευματινή ζώνη

Τροχός της Τύχης 12,1%
Live News 10,4%
Καθαρές κουβέντες 4,3%
Στούντιο 4,3 %
Power Talk 3,7%
 

Ειδήσεις Τώρα

