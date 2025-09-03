Τηλεθέαση (2/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (2/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

Σήμερα 18,7%

Κοινωνία Ώρα Mega 17,9%

Ώρα Ελλάδος 11,2%

Ζώνη 10-1



Αταίριαστοι 15,1%

Καλοκαίρι παρέα 13,7%

10 παντού 8%

Πρωίαν σε είδον 5,7%

Απογευματινή ζώνη

Ο τροχός της τύχης 17,8%

Live News 12,4%

Καθαρές κουβέντες 5,5%

Power Talk 5,3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%

Σήμερα 7,8%

Ωρα Ελλάδος 6,3%

Ζώνη 10-1



Καλοκαίρι παρέα 11,9%

Αταίριαστοι 9,2%

10 παντού 4,4%

Πρωίαν σε είδον 2,9%

Απογευματινή ζώνη

Τροχός της Τύχης 12,1%

Live News 10,4%

Καθαρές κουβέντες 4,3%

Στούντιο 4,3 %

Power Talk 3,7%

