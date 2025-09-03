Τηλεθέαση (2/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Δείτε αναλυτικά
Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τρίτη (2/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
Σήμερα 18,7%
Κοινωνία Ώρα Mega 17,9%
Ώρα Ελλάδος 11,2%
Ζώνη 10-1
Αταίριαστοι 15,1%
Καλοκαίρι παρέα 13,7%
10 παντού 8%
Πρωίαν σε είδον 5,7%
Απογευματινή ζώνη
Ο τροχός της τύχης 17,8%
Live News 12,4%
Καθαρές κουβέντες 5,5%
Power Talk 5,3%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
Κοινωνία Ώρα Mega 17,5%
Σήμερα 7,8%
Ωρα Ελλάδος 6,3%
Ζώνη 10-1
Καλοκαίρι παρέα 11,9%
Αταίριαστοι 9,2%
10 παντού 4,4%
Πρωίαν σε είδον 2,9%
Απογευματινή ζώνη
Τροχός της Τύχης 12,1%
Live News 10,4%
Καθαρές κουβέντες 4,3%
Στούντιο 4,3 %
Power Talk 3,7%
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr