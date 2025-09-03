Με μεγάλη επιτυχία το “Party Αγυιάς by the Sea”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Αυγούστου στην Πλαζ – Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων το “Party Αγυιάς by the Sea” από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς - Τερψιθέας, στο πλαίσιο του θεσμού «Φεστιβάλ στις Γειτονιές» της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων.

Από νωρίς ο χώρος γέμισε με κόσμο κάθε ηλικίας, που ήρθε να απολαύσει μια βραδιά δίπλα στη θάλασσα με μουσική, χορό και ζεστή ατμόσφαιρα. Το συνολικό στήσιμο της εκδήλωσης – από την επιλογή της τοποθεσίας έως τη διακόσμηση και τον φωτισμό – έφερε την υπογραφή του Συλλόγου, με την προσοχή στη λεπτομέρεια και το μεράκι της ομάδας να εντυπωσιάζουν το κοινό. Παράλληλα, λειτούργησε μπαρ οικονομικής ενίσχυσης με το χαρακτηριστικό «Αγυίτο», γωνιά με αναμνηστικά, αλλά και γραμματεία για ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου και εγγραφές νέων μελών.

Στη σκηνή πρώτοι ανέβηκαν οι Les SkartOi, το πολυμελές πατρινό συγκρότημα που εδώ και χρόνια γεμίζει με ska, reggae και rocksteady ρυθμούς συναυλίες και φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Με τα πνευστά τους, τον εκρηκτικό ρυθμό και τη χαρακτηριστική τους αμεσότητα, μετέτρεψαν την Πλαζ σε μια μεγάλη γιορτή, παρασύροντας το κοινό σε χορό και ενθουσιασμό. Η εμφάνισή τους αποτέλεσε την κορύφωση της βραδιάς, αφήνοντας σε όλους την αίσθηση ότι η Αγυιά μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Τη σκυτάλη πήρε ο DJ Informer (Χρήστος Σωτηρόπουλος), ο οποίος με το σετ του αποκλειστικά σε βινύλιο συνέδεσε διαφορετικές δεκαετίες και μουσικές αναφορές, κρατώντας το κέφι ζωντανό μέχρι αργά.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη χαρά της ζωής και της συλλογικότητας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον πόλεμο στην Παλαιστίνη.

Μια ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν όταν, με την ευκαιρία, δόθηκαν ευχές στην Κούλα, το μεγαλύτερο ενεργό μέλος και εθελόντρια του Συλλόγου, η οποία εκείνη την ημέρα γιόρτασε τα 84α γενέθλιά της, μέσα σε θερμά χειροκροτήματα.

Το “Party Αγυιάς by the Sea” έδειξε ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς – Τερψιθέας δεν περιορίζεται μόνο στη διοργάνωση εκδηλώσεων, αλλά λειτουργεί ως ζωντανός πυρήνας της γειτονιάς. Με δράσεις που συνδυάζουν τον πολιτισμό, τη συλλογικότητα και τη συμμετοχή των εθελοντών, ο Σύλλογος καλλιεργεί μια αίσθηση ταυτότητας και ενότητας, που ξεπερνά τα τοπικά όρια και αγγίζει το καθολικό: τη χαρά της κοινότητας και την αντίσταση στον ατομικισμό.