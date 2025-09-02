Προβάλλεται στο σινέ Ριβιέρα το μυθικό φιλμ του Έλεμ Κλίμοφ "Έλα να Δεις"

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου στις 21.00, από πλήρως αποκατεστημένη κόπια που είχε παιχθεί στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2017
To συνταρακτικό αριστούργημα του Έλεμ Κλίμοφ "Έλα να Δεις - Come and See" πρόκειται να παρουσιαστεί σε μια μοναδική προβολή στη ΡΙΒΙΕΡΑ στα Εξάρχεια, στην Αθήνα την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21.00.
Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, η ΡΙΒΙΕΡΑ θα προβάλει την μυθική (και δυστυχώς τραγικά επίκαιρη) ταινία του Έλεμ Κλίμοφ με τίτλο ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ, από την αποκατεστημένη κόπια που βραβεύτηκε το 2017 στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας.
Την ταινία θα προλογίσει ο Σπύρος Γάγγας, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και στο Τμήμα Σπουδών Επικοινωνίας (Τομέας
Σπουδών Κινηματογράφου) του Deree College-the American College of Greece και συνεργάτης του κινηματογραφικού blog Cinephilia.gr.
Σημειώνεται ότι φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας, στο Φεστιβάλ Μόσχας του 1985.
«Το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ είναι ένα από τα πιο έντονα φιλμ που έχουν γίνει ποτέ για τον πόλεμο – και μάλλον το πιο τρομακτικό. Δεν είναι μια ταινία που απλώς παρακολουθείς, είναι μια ταινία από την οποία επιβιώνεις. Ο Κλίμοφ πέτυχε κάτι πιο πέρα από τον ρεαλισμό. Ο τρόμος είναι τόσο προσωπικός, τόσο βαθιά βιωμένος, που καταλήγει να γίνεται σχεδόν πνευματικός. Τον κουβαλάς μαζί σου.» - Μάρτιν Σκορσέζε
«Είτε το παραδεχόμαστε, είτε όχι, το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ επηρέασε πολλούς από μας. Έδειξε πώς βιώνεται ο πόλεμος κι όχι απλώς πώς φαίνεται.» - Στίβεν Σπίλμπεργκ
«Ένα από τα σπάνια φιλμ που κατανοεί τον παραλογισμό του πολέμου, όχι μέσω του θεάματος, αλλά μέσω του τρόμου που η ταινία κοινωνεί στον θεατή.» - Βέρνερ Χέρτσογκ
«Η ταινία του Κλίμοφ σημαδεύει την ψυχή του θεατή. Αυτός είναι κι ο πιο υψηλόφρων σκοπός του σινεμά.» - Μίκαελ Χάνεκε
«Το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ είναι από τα λιγοστά φιλμ που σε μεταφέρουν κατευθείαν στην κόλαση. Δεν είναι απλώς ένα αντιπολεμικό φιλμ.Είναι αδυσώπητο, ποιητικό και απολύτως συντριπτικό» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.
ΣΥΝΟΨΗ
Λευκορωσία, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένα μικρό αγόρι προσχωρεί στους παρτιζάνους του χωριού του. Με την έλευση του Γερμανικού στρατού, θα γίνει μάρτυρας των τρομακτικών ωμοτήτων των κατακτητών.
Η ΤΑΙΝΙΑ
Το 1985, ο σοβιετικός σκηνοθέτης Έλεμ Κλίμοφ παρουσιάζει στο Φεστιβάλ της Μόσχας τη νέα του ταινία με τίτλο ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ. Του είχε πάρει 7 χρόνια μέχρι να την υλοποιήσει, καθώς ως συνήθως οι αγκυλώσεις των κρατικών λογοκριτικών μηχανισμών έφερναν συνεχώς εμπόδια στην πραγμάτωση του σχεδίου.
Τελικά, με αλλαγμένο τίτλο (ο αρχικός ήταν «Σκότωσε τον Χίτλερ», όμως δεν γινόταν επ’ ουδενί δεκτός από τις αρχές), ολοκλήρωσε την ταινία το 1985, με γυρίσματα αποκλειστικά στη Λευκορωσία (όπου διαδραματίζεται και η πλοκή του φιλμ). Καθώς οι άνεμοι της περεστρόικα σάρωναν την τότε ΕΣΣΔ, η ταινία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στο φεστιβάλ και στο εγχώριο box office. Πολύ σύντομα όμως, το φιλμ άρχισε να συζητιέται πολύ έντονα και στη Δύση.
Οι κριτικοί και το κοινό ήταν συνηθισμένοι σε εξαιρετικά (αντι)πολεμικά φιλμ, που μάλιστα έφτασαν κι ως τα βραβεία Όσκαρ. Το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ξεπέρναγε το «είδος» της πολεμικής ταινίας.
Σκοπός του Κλίμοφ δεν ήταν η απλή καταγραφή των ωμοτήτων (η οποία φυσικά δεν λείπει), αλλά το βίωμα του τρόμου των θυμάτων, μέσα από τις αισθήσεις ενός μικρού αγοριού, του πρωταγωνιστή της ταινίας. Η ταινία είναι μια κάθοδος στην κόλαση, εκεί που κυριαρχεί ο Θάνατος και η καταστροφή, χωρίς ελπίδα.
Η ταινία του, αφού επηρέασε πλείστους όσους (από τον Σπίλμπεργκ και τον «Στρατιώτη Ράιαν» ως τον Λάσλο Νέμες και τον «Γιο του Σαούλ», παραμένει ένα ορόσημο του σινεμά και δυστυχώς μια τραγικά επίκαιρη ταινία στα χρόνια που ακολούθησαν ως (κυρίως) τις μέρες μας.
*Θα προλογίσει ο Σπύρος Γάγγας, ο οποίος είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και στο Τμήμα Σπουδών Επικοινωνίας (Τομέας Σπουδών Κινηματογράφου) του Deree College-the American College of Greece. Έχει διδάξει επίσης στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και στο Κολλέγιο Κόμπε στην Ιαπωνία. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ έχουν επίσης εκδοθεί βιβλία του στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Διετέλεσε πρόεδρος του Edinburgh University Film Society (Εδιμβούργο, Μεγάλη Βρετανία). Γράφει συχνά κείμενα για τον κινηματογράφο στο cinephilia.gr.
*Το σινέ Ριβιέρα βρίσκεται στην οδό Βαλτετσίου 46, στα Εξάρχεια, Αθήνα.
Τηλ. 2103844827.
