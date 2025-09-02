Προβάλλεται στο σινέ Ριβιέρα το μυθικό φιλμ του Έλεμ Κλίμοφ "Έλα να Δεις"

To συνταρακτικό αριστούργημα του Έλεμ Κλίμοφ "Έλα να Δεις - Come and See" πρόκειται να παρουσιαστεί σε μια μοναδική προβολή στη ΡΙΒΙΕΡΑ στα Εξάρχεια, στην Αθήνα την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21.00.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, η ΡΙΒΙΕΡΑ θα προβάλει την μυθική (και δυστυχώς τραγικά επίκαιρη) ταινία του Έλεμ Κλίμοφ με τίτλο ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ, από την αποκατεστημένη κόπια που βραβεύτηκε το 2017 στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βενετίας.

Την ταινία θα προλογίσει ο Σπύρος Γάγγας, καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και στο Τμήμα Σπουδών Επικοινωνίας (Τομέας

Σπουδών Κινηματογράφου) του Deree College-the American College of Greece και συνεργάτης του κινηματογραφικού blog Cinephilia.gr.

Σημειώνεται ότι φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη προβολή της ταινίας, στο Φεστιβάλ Μόσχας του 1985.

«Το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ είναι ένα από τα πιο έντονα φιλμ που έχουν γίνει ποτέ για τον πόλεμο – και μάλλον το πιο τρομακτικό. Δεν είναι μια ταινία που απλώς παρακολουθείς, είναι μια ταινία από την οποία επιβιώνεις. Ο Κλίμοφ πέτυχε κάτι πιο πέρα από τον ρεαλισμό. Ο τρόμος είναι τόσο προσωπικός, τόσο βαθιά βιωμένος, που καταλήγει να γίνεται σχεδόν πνευματικός. Τον κουβαλάς μαζί σου.» - Μάρτιν Σκορσέζε

«Είτε το παραδεχόμαστε, είτε όχι, το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ επηρέασε πολλούς από μας. Έδειξε πώς βιώνεται ο πόλεμος κι όχι απλώς πώς φαίνεται.» - Στίβεν Σπίλμπεργκ

«Ένα από τα σπάνια φιλμ που κατανοεί τον παραλογισμό του πολέμου, όχι μέσω του θεάματος, αλλά μέσω του τρόμου που η ταινία κοινωνεί στον θεατή.» - Βέρνερ Χέρτσογκ

«Η ταινία του Κλίμοφ σημαδεύει την ψυχή του θεατή. Αυτός είναι κι ο πιο υψηλόφρων σκοπός του σινεμά.» - Μίκαελ Χάνεκε

«Το ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ είναι από τα λιγοστά φιλμ που σε μεταφέρουν κατευθείαν στην κόλαση. Δεν είναι απλώς ένα αντιπολεμικό φιλμ.Είναι αδυσώπητο, ποιητικό και απολύτως συντριπτικό» - Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.