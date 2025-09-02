Άννα Βίσση: Φωτογραφήθηκε με τον Έλτον Τζον σε βάφτιση στην Ιταλία

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας
Μία φωτογραφία με τον Έλτον Τζον ανήρτησε στο Instagram η Άννα Βίσση, η οποία καταγράφηκε τον Ιούνιο στο πάρτι για τη βάπτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα, στο Κάπρι της Ιταλίας.
Νονά του μικρού ήταν η Ελληνίδα ερμηνεύτρια, η οποία τραγούδησε στο πάρτι, φορώντας λευκό κουστούμι, παπιγιόν και πουκάμισο, επίσης λευκά.
Στη φωτογραφία που ανέβασε η Άννα Βίσση φαίνεται μαζί με τον Έλτον Τζον, τον 78χρονο θρυλικό, όπως τον χαρακτήρισε και η ίδια στην ανάρτησή της, μουσικό.
Ο Έλτον Τζον απαθανατίστηκε καθιστός σε καρέκλα, με τα γυαλιά που είναι σήμα κατατεθέν του.
Στη λεζάντα, η Άννα Βίσση έγραψε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr