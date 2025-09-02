Κάτω Αχαΐα: Eίχε καλύψει το stop με πανί - Τον συνέλαβαν

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς να έχει καλυφθεί πλήρως ρυθμιστική πινακίδα STOP με πανί, το οποίο υπήρχε

προσδεδεμένο σε μπαλκόνι οικίας του συλληφθέντα, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατή η πινακίδα στους χρήστες της οδού και να υφίσταται κίνδυνος

ατυχήματος και διατάραξης της ασφάλειας της κυκλοφορίας.

Από τους αστυνομικούς βεβαιώθηκε σε βάρος του συλληφθέντα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, ανακοινώνει η αστυνομία.



Εξιχνίαση κλοπής

Εξιχνιάστηκαν, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, δυο κλοπές πουδιαπράχθηκαν στη Δυτική Αχαΐα και σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος τριών ημεδαπών ανδρών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι στις 15-5-2025 διέπραξαν δυο κλοπές στην Κάτω Αχαΐα και σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, κατά τις οποίες αφαίρεσαν γεωργικό ελκυστήρα καθώς και 20 μεταλλικά ρολά συρματοπλέγματος ιδιοκτησίας ημεδαπών ανδρών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, αναφέρι η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -1,7- γραμμάρια κάνναβης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών

Εντοπίστηκαν χθες το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Πύργου, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε εγκαταλειμμένο πορτοκαλεώνα -18- δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος

αγνώστων δραστών για καλλιέργεια ναρκωτικών, ενώ διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό τους, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε,

βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδα, αναφέρει η αστυνομία.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Ανεύρεση πολεμικού υλικού



Εντοπίστηκε, προχθές το πρωί, από ημεδαπό άνδρα, σε περιοχή του Ξηρομέρου μια χειροβομβίδα, τοποθετημένη σε βράχο.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ξηρομέρου, οι οποίοι απέκλεισαν τον χώρο, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή

για την παραλαβή του πολεμικού υλικού, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.