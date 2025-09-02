Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ποια είναι η κούκλα που παντρεύεται τον Παύλο Βαρδινογιάννη

Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ποια είναι η κούκλα ...

Η κληρονομιά που την ακολουθεί

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους της φετινής χρονιάς.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, σφραγίζοντας τον έρωτά τους με μια τελετή που αναμένεται να συζητηθεί.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη ανακοίνωση στον Τύπο, όπου αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες του μυστηρίου.

Μερικούς μήνες μετά τον εντυπωσιακό γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη η οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη ετοιμάζεται να ζήσει άλλη μια χαρά.

