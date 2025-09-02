Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ποια είναι η κούκλα που παντρεύεται τον Παύλο Βαρδινογιάννη

Η κληρονομιά που την ακολουθεί
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για έναν από τους πιο λαμπερούς γάμους της φετινής χρονιάς.
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα, σφραγίζοντας τον έρωτά τους με μια τελετή που αναμένεται να συζητηθεί.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη ανακοίνωση στον Τύπο, όπου αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες του μυστηρίου.
Μερικούς μήνες μετά τον εντυπωσιακό γάμο του Νικόλαου ντε Γκρες με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη η οικογένεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη ετοιμάζεται να ζήσει άλλη μια χαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο youweekly
Τα αξέχαστα σπίτια και κτίρια του ελληνικού κινηματογράφου – Όταν η Πειραϊκή-Πατραϊκή φιλοξένησε την "κόρη μου τη σοσιαλίστρια"
Graham Greene: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανάρτηση μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο – «Όλα καλα; Ανησύχησα»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr