Graham Greene: Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο ηθοποιός από το «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Ο Καναδός ηθοποιός Graham Greene, που άφησε το δικό του στίγμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο με ερμηνείες σε ταινίες όπως το «Χορεύοντας με τους Λύκους» και το «Πράσινο Μίλι», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών. Ο Greene πέθανε τη Δευτέρα σε νοσοκομείο του Τορόντο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Hilary Blackmore, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του. Σε δήλωσή του στη New York Post ανέφερε ότι ο ηθοποιός «ήταν ένας άνθρωπος με φοβερό ηθικό χαρακτήρα που θα μας λείψει» και πρόσθεσε πως πλέον είναι «επιτέλους ελεύθερος».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Graham Greene (1952–2025) <a href="https://t.co/eFNH5g0Gmt">pic.twitter.com/eFNH5g0Gmt</a></p>— Letterboxd (@letterboxd) <a href="https://twitter.com/letterboxd/status/1962652861835149544?ref_src=twsrc%5Etfw">September 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η αιτία θανάτου δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο Greene έδωσε μάχη με μια «μακροχρόνια ασθένεια». Ο Greene γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1952 στο Ohsweken, στον Καναδά, στη φυλή Six Nations Reserve. Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο και έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1979 στη σειρά «The Great Detective».

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Graham Greene has sadly passed away at the age of 73. <a href="https://t.co/AQdfLXwBZW">pic.twitter.com/AQdfLXwBZW</a></p>— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) <a href="https://twitter.com/DiscussingFilm/status/1962642858168435043?ref_src=twsrc%5Etfw">September 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1983 με το «Running Brave», όμως η μεγάλη του στιγμή ήρθε το 1990, όταν υποδύθηκε τον «Kicking Bird» στο οσκαρικό «Dances with Wolves» δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ. Ο ρόλος αυτός του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου το 1991. Η ταινία απέσπασε επτά Όσκαρ και συνολικά 12 υποψηφιότητες, με τον Κόστνερ να κερδίζει το βραβείο σκηνοθεσίας και το φιλμ να τιμάται ως Καλύτερη Ταινία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Graham Greene has passed away at 73 years old. Greene was a powerhouse actor who elevated projects whenever he was on screen. I’ll remember him most for his outstanding performance in Dances with Wolves. He’s a big reason this film won Best Picture. Rest in Peace to a giant. <a href="https://t.co/yUOGdbua8C">pic.twitter.com/yUOGdbua8C</a></p>— Cinema Tweets (@CinemaTweets1) <a href="https://twitter.com/CinemaTweets1/status/1962660079624417699?ref_src=twsrc%5Etfw">September 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μετά την επιτυχία αυτή, ο Greene συμμετείχε σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως τα «Maverick» (1994), «Die Hard with a Vengeance» (1995), «The Green Mile» (1999), «The Twilight Saga: New Moon» (2009) και «Molly’s Game» (2017). Παράλληλα, σημείωσε αξιόλογη πορεία στην τηλεόραση με εμφανίσεις σε σειρές όπως «Murder, She Wrote», «Wolf Lake», «Defiance», «Reservation Dogs», «Echo», «Riverdale», «1883» και «Tulsa King».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Graham Greene, a Canadian actor best known for his Oscar-nominated turn in the 1990 film “Dances with Wolves,” died on Monday in Toronto after a battle with long illness. He was 73.<a href="https://t.co/X78zUzZuHE">https://t.co/X78zUzZuHE</a> <a href="https://t.co/1jmvCa2TDm">pic.twitter.com/1jmvCa2TDm</a></p>— Variety (@Variety) <a href="https://twitter.com/Variety/status/1962647568829268007?ref_src=twsrc%5Etfw">September 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>