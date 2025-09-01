Μάχη Σιώρου για το θέμα των πυρκαγιών: "Ήρθε η ώρα να αναλάβετε τις ευθύνες σας κύριε Δήμαρχε"

Η Ανδρομάχη (Μάχη) Σιώρου, Δημοτική Σύμβουλος της παράταξης “Πάτρα Ενωμένη” του Κώστα Σβόλη, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, στην τοποθέτηση της για το θέμα των πυρκαγιών στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025 ανέφερε τα εξής:

Βρισκόμαστε λίγο καιρό μετά από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν την Πάτρα και δεν μπορούμε να παραστήσουμε πως ξεχάσαμε, ούτε όμως και μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε, αναζητώντας τα λάθη και τις παραλείψεις.

Σίγουρα, αυτή τη στιγμή προέχει η ανακούφιση των πληγέντων πολιτών και η συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων, ενώ βέβαια, πρέπει να γίνει και αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές.

Ωστόσο, αυτή η μεγάλη προσπάθεια δεν πρέπει να βάλει κάτω από το χαλάκι τα προβλήματα που υπήρξαν, ούτε αυτά που πρέπει να γίνουν για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες δύσκολες και δραματικές καταστάσεις στην Πάτρα.

Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και πέρυσι, μία άλλη πυρκαγιά κατέστρεψε τον αστικό πνεύμονα του Γηροκομειού, άρα αν είναι βαριά – και είναι βαριά – η ευθύνη της αντιμετώπισης των πληγών που άνοιξαν, είναι ακόμα πιο βαριά η ευθύνη όλων μας να μην επιτρέψουμε άλλο τέτοιο κακό να συμβεί στην πόλη.

Για να είμαστε σύντομοι και κατά το δυνατόν αποτελεσματικοί λοιπόν, νομίζω ότι σε γενικές γραμμές μπορούμε πλήρως να υιοθετήσουμε τις προτάσεις και τα αιτήματα που η Συντονιστική Επιτροπή Πληγέντων Εκπολιτιστικών Συλλόγων έχει θέσει.

Τι λένε οι πολίτες;

Μιλάνε για συμπλήρωση του δικτύου κρουνών, ψηφιακή χαρτογράφηση και συστηματικό έλεγχο της καλής λειτουργίας τους, για γεννήτριες που θα χρησιμοποιούνται για να συνεχίζεται η υδροδότηση, για την κατασκευή δεξαμενών που θα επιτρέπουν στα πυροσβεστικά οχήματα να εφοδιάζονται γρήγορα με νερό, για αντιπυρικές ζώνες, για έλεγχο και χαρτογράφηση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά, φυσικά για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα στα ποτάμια και τέλος, για την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της αυτόνομης πυροσφάλειας του ΧΥΤΑ.

Νομίζω πως όλοι μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτές τις πρακτικές προτάσεις.

Και όλοι να καταλάβουμε ότι και στις πρόσφατες πυρκαγιές, η Πάτρα πιάστηκε απροετοίμαστη.

Υπήρχαν κρουνοί που δεν ήσαν λειτουργικοί ή περιοχές στις οποίες δεν υπήρχαν καθόλου κρουνοί.

Η υδροδότηση σε περιοχές της Πάτρας, δεν διακόπηκε μόνο για κάποιες ώρες, αλλά κα για ημέρες, επειδή δεν υπήρχαν γεννήτριες, ίσως και επειδή δεν υπήρχε ξεκάθαρη εικόνα για τις ζημιές στο δίκτυο και την ποιότητα του νερού, γεγονός ανεπίπτρεπτο στον 21ο αιώνα.

Μήπως είναι ψέματα ότι η Πάτρα έχει καθυστερήσει πολλά χρόνια για να δημιουργήσει ένα διϋλιστήριο, ώστε να μπορεί να αξιοποιεί μεγαλύτερο όγκο νερού από το φράγμα Πείρου Παραπείρου ή μήπως είναι ψέματα ότι ο Δήμος δεν χρωστάει στη ΔΕΥΑΠ, που με τη σειρά της, εκτός άλλων, δεν θέλησε ούτε καν να ενταχθεί στις ενεργειακές κοινότητες της Περιφέρειας, προκειμένου να διεκδικήσει τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την επιβάρυνση του μέσου πολίτη;

Είναι ψέματα ότι ο ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, παρά τις προσπάθειες συντήρησης που έχουν γίνει, παραμένει ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος χώρος, παντελώς αναχρονιστικός και ακατάλληλος, που λειτουργεί ως «παγίδα κινδύνων» απέναντι σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή;

Κυρίες και κύριοι της δημοτικής Αρχής, τόσα χρόνια διοικείτε τον Δήμο. Και παρά τα όσα εσείς λέγατε κάποτε για την Ξερόλακκα, ακόμα αρνείστε ότι αποτύχατε να βρείτε μία βιώσιμη λύση για την πόλη μετά από τόσα πολλά χρόνια.

Άκουσα και εγώ τον Δήμαρχο της Πάτρας – όπως τον άκουσε και όλη η Ελλάδα – να μιλάει για το «112». Δεν έχω κανένα πρόβλημα κύριε Δήμαρχε να μιλήσουμε και για το «112», όπως και για κάθε άλλη κρατική έλλειψη ή δυσλειτουργία.

Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι οι πόροι που κατευθύνονται προς τους Δήμους για πυροπροστασία, είναι ελάχιστοι.

Είναι μία κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε.

Αυτή η κουβέντα όμως δεν πρέπει να αποπροσανατολίζει από αυτά που εμείς, εδώ, πρέπει και μπορούμε να κάνουμε, από αυτά που η δημοτική Αρχή θα έπρεπε να έχει κάνει και δεν έκανε.

Το «112» μας πείραξε δηλαδή που καιγόταν ο τόπος και δεν είχαμε την απαιτούμενη ικανότητα να βοηθήσουμε την πυροσβεστική και τις υποδομές να μην διψάνε οι άνθρωποι στα Συχαινά – και όχι μόνο – επί μέρες;

Το «112» είναι απλά ένα χρήσιμο εργαλείο για να σωθούν οι άνθρωποι. Και ευτυχώς, σε αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές, δεν είχαμε κανένα θύμα.