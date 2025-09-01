Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Τσίπρας: Η ΝΔ άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις

Τσίπρας: Η ΝΔ άνοιξε τον δρόμο για τρομα...

Το θέμα των υπερκερδών των μεγάλων επιχειρήσεων θίγει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός

To ζήτημα των υπερκερδών των μεγάλων επιχειρήσεων ανέδειξε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του την Δευτέρα κατηγορώντας γι’ αυτό την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά τόνισε: "(Η κυβέρνηση της ΝΔ) άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα:

Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα".

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Με ποινικό μητρώο ο 46χρονος οδηγός της φονικής παράσυρσης- Είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά και κλοπές

Αφγανιστάν: Σεισμός με δύναμη ίδια με εκείνη που σχημάτισε τα Ιμαλάια

«Έτρεχε με 160 χλμ την ώρα», λέει ο δικηγόρος των τραυματιών- Τι αναφέρει φίλη της οδηγού της Porsche

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αλέξης Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις