Ζελένσκι: «Έρχονται νέες επιθέσεις σε βάθος της Ρωσίας»

Νέες επιθέσεις των Ουκρανών βαθιά μέσα στη Ρωσία, προανήγγειλε την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα συνεχίσουμε τις ενεργές επιχειρήσεις μας με τον τρόπο που απαιτείται για την άμυνα της Ουκρανίας. Οι δυνάμεις και οι πόροι είναι έτοιμοι. Έχουν επίσης προγραμματιστεί νέες επιθέσεις σε βάθος», δήλωσε ο Ζελένσκι στο X μετά τη συνάντησή του με τον ανώτατο στρατηγό της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι.

Παράλληλα, ανέφερε πως από τις αρχές του έτους, περίπου 290.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί στο μέτωπο, κυρίως στον περιοχή του Ντονέτσκ.