Γεωργία - Ελλάδα: Με Γιάννη Αντετοκούνμπο στην «μάχη» για την πρώτη θέση του ομίλου στο Eurobasket 2025

Η Εθνική Ελλάδας δίνει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο Eurobasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση για τον πρώτο “τελικό” της πρώτης θέσης του τρίτου ομίλου της διοργάνωσης, κόντρα στη Γεωργία.

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Κώστα Σλούκα στο παιχνίδι της Εθνικής μπάσκετ με την Κύπρο, έχοντας πλέον αμφότερους διαθέσιμους για το ντέρμπι με την Γεωργία στον τρίτο όμιλο του Eurobasket.

Μετά την έκπληξη επί της Ισπανίας, η Γεωργία ηττήθηκε από την Ιταλία στη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων και η Εθνική μπάσκετ έχει την ευκαιρία με νίκη, να κάνει… άλμα προς την πρώτη θέση, η οποία θα της εξασφαλίσει θεωρητικά και καλύτερες “διασταυρώσεις” στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα παρουσιαστεί έτσι “πάνοπλη” κόντρα σε μία σκληροτράχηλη αντίπαλο, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στο παρκέ για να ηγηθεί των προσπαθειών της Εθνικής Ελλάδας. Κόντρα στην Κύπρο πάντως, η “γαλανόλευκη” έδειξε ότι διαθέτει αρκετές λύσεις ως ομάδα, με τους Ντόρσεϊ, Μήτογλου, Σαμοντούροφ και Λαρεντζάκη να εμφανίζονται “ζεστοί” ενόψει της δύσκολης συνέχειας.