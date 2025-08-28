Ρωσία: Θριαμβολογίες για το χτύπημα στην Ουκρανία- Οργή στην Ευρώπη για το αιματηρό πλήγμα σε κτίριο της ΕΕ

Έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα νυχτερινά πλήγματα κατά της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις».
Σύμφωνα με τη Μόσχα, εξαπολύθηκε «ομαδικό πλήγμα» με drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, το οποίο φέρεται να έπληξε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί.
Ωστόσο, τα ουκρανικά σωστικά συνεργεία μετρούν βαρύ φόρο αίματος. Τουλάχιστον 15 άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ περισσότεροι από 38 τραυματίστηκαν. Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και κατοικίες στο Κίεβο.
Διαπραγματεύσεις με βόμβες στο παρασκήνιο
Παρά τις επιθέσεις, το Κρεμλίνο επιμένει ότι «η πόρτα των διαπραγματεύσεων δεν έχει κλείσει». Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για συνομιλίες», διευκρινίζοντας ότι ακόμη και το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός μπορεί να συζητηθεί, αρκεί να γίνει «διακριτικά».
Η αντίφαση ανάμεσα στις δηλώσεις και την κλιμάκωση των επιθέσεων είναι εμφανής, καθώς πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο βομβαρδισμό από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, εκτοξεύτηκαν 598 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 31 πύραυλοι, με τις μεγαλύτερες επιθέσεις να καταγράφονται από τα τέλη Ιουνίου.
Οργή Ευρωπαίων για το πλήγμα στην αντιπροσωπεία της ΕΕ
Η επίθεση δεν έπληξε μόνο αμάχους, αλλά και το κτίριο της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα εξέφρασε την αγανάκτησή του: «Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η Ρωσία απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία». Η πρεσβεύτρια της ΕΕ, Καταρίνα Μαθέρνοβα, επιβεβαίωσε ότι η αποστολή υπέστη «σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα», ενώ διαβεβαίωσε πως κανένα μέλος του προσωπικού δεν τραυματίστηκε.
Η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος κατήγγειλε ότι πρόκειται για «βάναυσες επιθέσεις» που αποδεικνύουν πως η Ρωσία «απορρίπτει την ειρήνη και επιλέγει την τρομοκρατία».
Σκληρή δήλωση έκανε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας για «ανελέητους βομβαρδισμούς» και ζητώντας να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικές υποδομές.
Η εικόνα στο Κίεβο
Σύμφωνα με τις εικόνες που ανάρτησαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, το κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές: κατέρρευσε η οροφή και έσπασαν τζάμια, την ώρα που συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν σε διάφορες γειτονιές της πόλης.
Ο απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.
