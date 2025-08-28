Ρωσία: Θριαμβολογίες για το χτύπημα στην Ουκρανία- Οργή στην Ευρώπη για το αιματηρό πλήγμα σε κτίριο της ΕΕ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα νυχτερινά πλήγματα κατά της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις».

Σύμφωνα με τη Μόσχα, εξαπολύθηκε «ομαδικό πλήγμα» με drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, το οποίο φέρεται να έπληξε όλους τους στόχους που είχαν τεθεί.

Ωστόσο, τα ουκρανικά σωστικά συνεργεία μετρούν βαρύ φόρο αίματος. Τουλάχιστον 15 άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ περισσότεροι από 38 τραυματίστηκαν. Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πολυκατοικίες και κατοικίες στο Κίεβο.

Διαπραγματεύσεις με βόμβες στο παρασκήνιο

Παρά τις επιθέσεις, το Κρεμλίνο επιμένει ότι «η πόρτα των διαπραγματεύσεων δεν έχει κλείσει». Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για συνομιλίες», διευκρινίζοντας ότι ακόμη και το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός μπορεί να συζητηθεί, αρκεί να γίνει «διακριτικά».

Η αντίφαση ανάμεσα στις δηλώσεις και την κλιμάκωση των επιθέσεων είναι εμφανής, καθώς πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο βομβαρδισμό από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, εκτοξεύτηκαν 598 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 31 πύραυλοι, με τις μεγαλύτερες επιθέσεις να καταγράφονται από τα τέλη Ιουνίου.

Οργή Ευρωπαίων για το πλήγμα στην αντιπροσωπεία της ΕΕ

Η επίθεση δεν έπληξε μόνο αμάχους, αλλά και το κτίριο της διπλωματικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές.