Συνάντηση με τον Πρόξενο της Σερβίας, είχαν οι Αντιπεριφερειάρχες, Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος και Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλος

Σε κλίμα φιλίας και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Αντιπεριφερειαρχών Τουριστικής Ανάπτυξης, Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου και Αθλητισμού, Τάκη Αντωνόπουλου με τον Πρώτο Σύμβουλο – Πρόξενο, Dejan Mackovic της Σερβίας, στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Πύργου, Αλέκος Γαλανόπουλος, o B΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Τάκης Βασιλείου, ο Πρόεδρος Ελληνο-Ουκρανικής Φιλίας «ΦΑΡΟΣ», Μιχάλης Ροδόπουλος και ο Καθηγητής, Αλέξης Παναγόπουλος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης, βρέθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της τουριστικής και επιχειρηματικής συνεργασίας, μεταξύ Σερβίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Olympian Land, καθώς και της ανάπτυξης κοινών πολιτιστικών δράσεων που συνδέουν τους δύο λαούς.

Οι παρευρισκόμενοι τόνισαν τη σημασία των δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης που συνδέουν τους δύο λαούς, αναδεικνύοντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως τόπο φιλοξενίας και δημιουργικών συνεργασιών μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες τουριστικής διασύνδεσης μεταξύ Σερβίας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αθλητικές και πολιτιστικές συνεργασίες, καθώς επίσης και η σημασία της αεροπορικής σύνδεσης με το αεροδρόμιο του Αράξου.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες που συνδέουν τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τους δεσμούς με χώρες της Βαλκανικής και της Ευρώπης, χτίζοντας γέφυρες φιλίας που κρατούν ζωντανή την επικοινωνία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.