Πάτρα: Αποσωληνώθηκε μετά από 15 μήνες νοσηλείας ο Χρήστος Λούβαρης

Η πορεία ανάρρωσής του αποδίδεται τόσο στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών όσο και στη δική του προσωπική μάχη για ζωή.

Στόχος της νέας αυτής φάσης είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση και κινητική αποκατάσταση, ώστε να μπορεί να είναι αυτοεξυπηρετούμενος με την επιστροφή του στο σπίτι.

Άμεσα αναμένεται να μεταφερθεί εκ νέου σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, όπου θα παραμείνει για περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο κ. Λούβαρης έχει πλέον βγει από την τεχνητή αναπνευστική υποστήριξη και αναπνέει με απλό ρινικό οξυγόνο.

Ευχάριστα νέα για τον γνωστό Πατρινό οδοντίατρο Χρήστο Λούβαρη, ο οποίος έπειτα από 15 μήνες νοσηλείας σε νοσοκομεία, κατάφερε να αποσωληνωθεί.

Το ευχαριστώ της οικογένειάς του

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Με βαθιά εκτίμηση θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν με αφοσίωση και επαγγελματισμό στην πορεία απογαλακτισμού του αδελφού μας από τον μηχανικό αερισμό.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», κ. Δημήτριο Μπάκο, για τη μεσολάβησή του και την επικοινωνία με τον Καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Αργύρη Τζουβελέκη, προκειμένου να γίνει η τελική και καθοριστική προσπάθεια.

Αξιότιμε καθηγητά, κ. Τζουβελέκη,

παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά το σύστημα υγείας, σταθήκατε δίπλα μας με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και ανθρωπιά. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας συγχαίρουμε για την αδιάκοπη προσφορά σας στους ασθενείς. Η κλινική σας αποτελεί σημείο αναφοράς για την Πνευμονολογία στη χώρα μας, προάγοντας την έρευνα και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.

Ευχαριστούμε ακόμη τη Διευθύντρια της ΜΕΘ Ενηλίκων, κα Φλίγκου, για τη συνεργασία και την υποστήριξη στη μεταφορά του ασθενούς στη ΜΕΘ για περαιτέρω ενέργειες.

Χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Χριστίνα Σκλάβου, η οποία με την έντονη, δυναμική και ανθρώπινη παρέμβασή της συνέβαλε ώστε ο αδελφός μας, έπειτα από 15 μήνες διασωληνωμένος, να καταφέρει να απογαλακτιστεί από τον αναπνευστήρα. Κα Σκλάβου ευχαριστούμε που δεν παραιτηθήκατε από τις προσπάθειες.

Επιπρόσθετα, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και τους φυσιοθεραπευτές της Πνευμονολογικής Κλινικής, της ΜΕΘ Ενηλίκων και της Παθολογικής Κλινικής, για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό τους και την υπομονή τους.

Ονομαστικά ευχαριστούμε επιπλέον τους ιατρούς κ. Κομνηνό και κ. Μαντζουράνη για την ιατρική φροντίδα και την ψυχολογική στήριξη σε έναν τόσο ταλαιπωρημένο ασθενή. Σας έβλεπε σαν τους δικούς του ανθρώπους εκεί. Περίμενε πώς και πώς την επίσκεψή σας και κρεμόταν από τα χείλη σας.

Η περίπτωση αυτή ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η συνεργασία, η επιμονή και η επιστημονική επάρκεια μπορούν να προσφέρουν ελπίδα και ποιότητα ζωής ακόμη και στις δυσκολότερες συνθήκες.

Με σεβασμό και εκτίμηση,

Λούβαρη Νικολίτσα

Λούβαρη Βασιλική